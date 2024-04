Titi Aur, semnal de alarmă cu privire la numărul accidentelor rutiere din România. Ce le cere autorităților

Titi Aur, unul dintre cei mai mari din România și fost pilot de raliuri, trage un semnal de alarmă cu privire la numărul accidentelor rutiere din țară. Titi Aur le cere autorităților măsuri pentru limitarea acestora.

„În România, mor 4 – 5 persoane, iar, conform noilor criterii medicale, avem 10 răniţi grav şi 70 – 80 răniţi uşor în accidente rutiere, în fiecare zi! În ultimii ani, am fost solicitat în mai multe rânduri sau am provocat discuţii cu autorităţile pentru a veni cu propuneri/soluţii pe acest subiect, am prezentat mai multe proiecte, dar, din păcate, nu s-a făcut nimic. (…) Există soluţii, doar că autorităţile sunt inexistente din acest punct de vedere”, se arată într-un comunicat transmis luni, 22 aprilie, de Academia „Titi Aur”.

În fiecare an, România pierde de la bugetul statului aproximativ 3,3 miliarde de euro, ca urmare a accidentelor rutiere, și încă 1,5 miliarde de euro prin sistemul de asigurări.

„Domnule prim-ministru şi domnule ministru al Transporturilor şi Infrastructurii, dacă nu iniţiaţi urgent un astfel de plan va mai curge mult sânge pe şoselele din România şi eu mă simt obligat să vă atrag atenţia că există soluţii pentru reducerea reală a accidentelor rutiere, dar este necesară voinţă politică”, a subliniat Titi Aur, potrivit .

Titi Aur critică instructorii din școlile de șoferi

În urmă cu ceva timp, Titi Aur a spus că , ci te ajută doar „să pleci de pe loc”. Din punctul lui de vedere faptul că nu există tactici defensive în școlile de șoferi reprezintă o adevărată problemă la nivel național.

„Siguranța rutieră, conducerea defensivă, partea asta de safety, nu sunt abordate nici în timpul școlii de șoferi, de nimeni, nici de politicieni și nici de profesioniști – instructori. Caz concret, vorbim de pompierul acela de la ISU Dâmbovița care a murit în poligonul auto, pe o motocicletă. Instructorul l-a lăsat fără cască și nu l-a învățat lucrul banal, cum să țină mâna pe ghidon. Asta înseamnă să nu conteze siguranța rutieră. Poate să se supere pe mine oricine, dar la noi în România, instructorii te învață doar să pleci de pe loc, să semnalizezi, iar dacă ai oprit roata la STOP ești bun de șofer”, a declarat Titi Aur.