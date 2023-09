Un șofer de Dacia Spring a avut o ambiție uluitoare / „Așa e când nu înțelegi pentru ce e făcută mașina”

Cu siguranță, Dacia Spring este una dintre cele mai populare mașini electrice, datorită prețului mic de achiziție.

Totuși, Dacia Spring este considerată în principal o mașină de oraș, având o autonomie limitată, care variază în funcție de condițiile de conducere și de utilizare a vehiculului.

Ce ambiție a avut un șofer de Dacia Spring

Reîncărcarea frecventă este necesară datorită autonomiei limitate a vehiculului. Aceasta este o caracteristică convenabilă pentru locuitorii orașului, deoarece infrastructura este mai ușor accesibilă în zonele urbane. Capacitatea mașinii pentru pasageri și bagaje este limitată și poate avea performanțe slabe pe autostrăzi sau în condiții off-road. Cu toate acestea, unii șoferi de modele electrice Dacia Spring își propun să depășească limitele vehiculului, pornind de la călătorii lungi sau supraîncărcând mașina.

Acesta este și cazul unui șofer care a anunțat că a plecat cu mașina plină cu oameni și bagaje și a avut autonomie aproape 300 de kilometri.

„A spus cineva… „bagaje”? Peste 290 km autonomie, peste 290 litri spațiu de bagaje! Și 4 oameni la bord!”, a scris șoferul în textul care însoțește imaginea pe grupul Dacia Spring România, potrivit .

Postarea a stârnit o dezbatere aprinsă între membrii grupului

„Cred că depășiți greutatea maximă admisă. Și NU glumesc. Mașina are 1000 kg și 1300 maximă admisă. Calculați cu 4 persoane și bagaje.”

„Așa e când nu înțelegi pentru ce . În cazul de față o mașină pentru oraș, nu pentru exterior.”

„Unde scrie în actele mașinii că este mașină pentru oraș și nu pot ieși din oraș, la drum lung? Unde scrie în lege că nu am voie să ies din oraș cu Dacia Spring? Dacă tu nu ești în stare, nu ești capabil, sau nu vrei să ieși cu Dacia Spring, din oraș, nu înseamnă că nimeni nu are voie să iasă cu mașina din oraș. Fiecare face ce vrea cu mașina lui personală. Dacă vrea cineva să meargă și până în China, cu Dacia Spring este decizia lui personală, și-o asumă Când vulpea nu ajunge la struguri, zice că sunt acri. Bănuiesc că ești posesor de BMW sau Audi, chiar nu înțeleg ce vă roade atât de cei care ies din oraș cu Dacia Spring? Merge cineva cu Dacia Spring în afara orașului pe banii tăi și asta te doare? Dacă ești posesor de Dacia Spring, DACĂ, parcă văd că mergi până la cumpărături cu ea și o bagi în garaj, la naftalină, să nu se uzeze.”

„Te lauzi că faci economie de 2 lei? La cum se circulă pe drumurile din România….ești o victima sigură.”

„În ce carte scrie că e mașină de oraș și nu și de exterior? Eu nu am găsit. Eu chiar îl felicit pentru curaj. Aproximativ la fel ca el am parcurs anul trecut undeva la 3000 km prin țară cu ea. M-am simțit foarte bine și foarte relaxat am ajuns la destinații datorită faptului că făceam acele 2 sau 3 pauze de câte 40 minute, cât dura o încărcare. Spring ul conform preț calitate, este o mașină foarte bună atât de oraș, cât și de exterior.”