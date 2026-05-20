Acasa » Eveniment » România și Polonia își întăresc legătura economică. Mircea Abrudean vorbește despre investiții cu impact real

România și Polonia își întăresc legătura economică. Mircea Abrudean vorbește despre investiții cu impact real

Răzvan Adrian
20 mai 2026, 20:24
Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook
Cuprins
  1. Polish Business Club, platformă pentru proiecte concrete
  2. Investiții, locuri de muncă și infrastructură modernă
  3. Un nou cadru pentru mediul de afaceri dintre România și Polonia

Parteneriatul România – Polonia trebuie să se vadă în proiecte concrete, investiții și locuri de muncă, afirmă președintele Senatului, Mircea Abrudean. Oficialul a participat la lansarea Polish Business Club în România și a transmis că dialogul dintre cele două țări trebuie transformat în inițiative cu efect direct în economie și în viața oamenilor.

Polish Business Club, platformă pentru proiecte concrete

Lansarea Polish Business Club în România aduce în prim-plan componenta economică a relației dintre București și Varșovia. Mircea Abrudean susține că parteneriatul dintre cele două state nu trebuie să rămână doar la nivel diplomatic, ci să producă rezultate vizibile.

„Parteneriatul România – Polonia înseamnă şi investiții și inițiative cu impact real în viața oamenilor”, a transmis Mircea Abrudean pe Facebook, potrivit Agerpres.

Președintele Senatului a arătat că discuțiile de la eveniment au vizat modul în care cooperarea bilaterală poate fi transformată în proiecte aplicate, cu efecte economice clare.

Investiții, locuri de muncă și infrastructură modernă

Mircea Abrudean a subliniat că România are nevoie de colaborări solide, capabile să susțină dezvoltarea economică. În opinia sa, relația cu Polonia poate contribui la atragerea de investiții, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea infrastructurii.

Parteneriatul România – Polonia este prezentat de oficial ca un model de seriozitate, iar dezvoltarea acestui parteneriat ar putea susține noi inițiative de afaceri între companiile celor două țări.

„Avem nevoie de colaborări solide, care generează dezvoltare, locuri de muncă și infrastructură modernă. Relația cu Polonia rămâne un model de seriozitate și eficiență”, a declarat Mircea Abrudean, potrivit mesajului publicat pe Facebook.

Un nou cadru pentru mediul de afaceri dintre România și Polonia

Polish Business Club poate deveni un spațiu de conectare între investitori, companii și decidenți, într-un moment în care relațiile economice regionale capătă o miză tot mai mare. Pentru România, o astfel de platformă poate însemna acces la proiecte comune, investiții private și schimburi de experiență în domenii relevante pentru dezvoltare.

„Salut această inițiativă și le urez mult succes membrilor Polish Business Club în proiectele lor viitoare”, a transmis președintele Senatului.

Mesajul lui Mircea Abrudean arată că relația România – Polonia este privită nu doar ca un parteneriat politic, ci ca o direcție economică importantă. Miza lansării Polish Business Club este ca dialogul dintre cele două țări să fie urmat de investiții, locuri de muncă și proiecte care să se vadă concret în comunități.

