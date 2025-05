Adrian Vasilescu (BNR), despre evoluția inflației în UE: Cum a acționat ”mâna invizibilă” și cum a reușit România să fie printre puținele țări care au rezistat bine șocului inflaționist (VIDEO)

Adrian Vasilescu, unul dintre consilierii de la BNR, a explicat sâmbătă, pentru B1 TV, cum a evoluat inflația în ultimii ani în UE și cum a reușit România, spre deosebire de majoritatea celorlalte state UE, să reziste șocului inflaționist din perioada octombrie – decembrie 2024.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Eli Roman pe B1 TV.

Cum a început inflația în UE

„O evoluție calmă (a inflației) și, ăsta e un termen blând, o avem din 2020. Anul 2020 s-a încheiat cu o inflație de 2,06 și acesta a fost cel mai bun rezultat din UE. Și nu spun totul, că a fost, de fapt, singurul rezultat sănătos din UE! Imediat după acest rezultat a început inflația globală care ne toacă banii și nervii de atâția ani. Ianuarie 2021 a fost oficial luna în care a început inflația în lume. Sigur că UE a avut niște parcursuri foarte încurcate, că atunci când au să crească prețurile au început să crească de sub 0 pentru 14 țări din UE. De sub zero! Și până au ajuns la 2%, cât e ținta de inflație în UE, a trecut foarte mult timp, că aproape în primăvara lui 2021 s-a ajuns la ținta de inflație și de atunci a început inflația în UE”, a explica consilierul de la BNR.

Cum am intrat în „dezordinea prețurilor”

„Noi, în ianuarie, am început inflația. România a fost prima care a intervenit împotriva inflației în octombrie și noiembrie 2021, urcând rata de politică monetară. A venit noiembrie 2022, când practic s-a cam terminat cu inflația și a început dezinflația, dar foarte repede preșurile s-au încurcat așa mult că termenul inflație nu mai era propriu, chiar dacă statisticienii spun în continuare inflație, că ei sunt conservatori. mai ales Eurostat nu poate să schimbe ba inflație, ba dezinflație, ba nu știu cum, și atunci ei au rămas pe inflație, dar în realitate termenul cel mai corect e dezordinea prețurilor.

Acum sunt analiști care citesc tablourile Eurostat și văd că, aritmetic, avem cifrele cele mai mari, dar noi, practic, nu mai suntem în inflație din noiembrie 2022, noi suntem în dezinflație și am rămas cu o dezinflație continuă, o curbă a dezinflației foarte exactă, sănătoasă și corectă. Avem cea mai bună cursivitate din toată UE.

Ei bine, ce s-a întâmplat important în această perioadă pentru foarte multe țări din UE care s-au luptat să învingă inflația e că au ajuns la 2%, care ținta de inflație, și n-au putut să oprească acolo inflația (…) și a început să coboare dinamica prețurilor pentru 15 țări din UE încet-încet către zero”, a continuat Vasilescu.

Cum a acționat ”mâna invizibilă”

„Septembrie anul trecut a fost o lună foarte specială în toată dinamica prețurilor pentru că 15 țări din UE au ajuns în ce se numește antecamera deflației, adică foarte aproape și sunt țări mari – Germania, Danemarca, Suedia, Finlanda.

Aci s-a întâmplat un lucru extraordinar. Practic, pe un aliniament care începe din SUA, merge prin Marea Britanie și ajunge în UE până la flancul nostru estic, pe acest întreg aliniament a intervenit ceea ce-mi place mie să spun și să cred – ceea ce numim în economie – ”mâna invizibilă”. Practic, mâna invizibilă a intervenit. E o noțiune pe care o vântură economiștii dinainte de 1800, o noțiune care a intrat de multe ori nu numai în economie. De exemplu, după un război se nasc foarte mulți băieți, că au murit mulți bărbați în război. Mâna invizibilă lucrează și a lucrat și aici. Era pericol pe linia 0. De pildă, Irlanda ajunsese la rata anuală a prețurilor de 0,0, mai avea un pas și intra în deflație. E acționat mâna invizibilă în America, Marea Britanie și toată UE a intrat un șoc inflaționist care a schimbat total direcția”, a mai explicat Adrian Vasilescu.

Cum a reușit România să iasă din șocul inflaționist

„Și trei luni – octombrie, noiembrie și decembrie – prețurile au zburat. Singura țară care a scăpat de șocul inflaționist, paradoxal, a fost Grecia, Grecia care a pățit atâtea cu forțele pieței a făcut față.

După ce a trecut șocul inflaționist, preșurile au început să se mai calmeze, dar nu… România a fost printre primele 4 țări din UE care, după șocul inflaționist, au intrat într-o dezinflație perfecție, cursivă. Dacă vă uitați în tabloul Eurostat, o să vedem că România, în perioada șocului inflaționist, a fost printre singurele 4 țări care au făcut față foarte bine șocului și a avut cea mai mică lovitură din partea șocului inflaționist care a fost de numai 0,7%. Alte țări au primit lovituri puternice și încă nu și-au revenit. România și-a revenit, că a intrat într-o dezinflație perfect”, a mai declarat Adrian Vasilescu, pentru B1 TV.