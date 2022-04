Agențiile care aduc turiști străini în România vor primi subvenții – proiect

Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism , Dumitru Luca, a precizat joi , că agențiile de turism care vor aduce în România vor beneficia de o subvenție.

Acesta a adăugat că odată cu modificarea recentă a Legii 346 în legătură cu promovarea exportului a fost recunoscut turismul de incoming ca export de servicii, după mulţi ani în care industria a cerut autorităţilor acest fapt.

„Avem un dialog substanţial mai bun”

„După doi ani în care am discutat mai mult cu pereţii, avem un dialog substanţial mai bun cu actualul ministru al Antreprenoriatului şi Turismului (Constantin-Daniel Cadariu n.r.), dar cu o floare nu se face primăvară. Avem nevoie şi de oameni în spatele dumnealui cu care să purtăm discuţiile tehnice, care să ne înţeleagă. Unul dintre proiectele mele de suflet, la care lupt de câţiva ani şi e pe cale să se realizeze acum, este recunoaşterea turismului de incoming ca export de servicii. Chiar dacă la şcoală cu toţii am învăţat chestia asta că până la urmă este export întrucât consumatorul produsului este nerezident, dar este şi cea mai facilă formă de export. Acel consumator vine el aici, nu ne ducem noi cu marfa după el acolo unde se află. Chestia asta nu a fost înţeleasă de-a lungul timpului, dar în sfârşit se vede o luminiţă. Într-o modificare recentă a legii 346 de promovare a exportului, în sfârşit, a fost recunoscut turismul de incoming ca export de servicii”, a precizat Dumitru Luca, într-o conferinţă de presă despre piaţa de incoming.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism are în vedere mai multe proiecte

Președintele ANAT a menționat faptul că un proiect de act normativ care prevede acordarea unor subvenţii pentru agenţiile care aduc se află în faza finală de dezbatere. „Sperăm să vină şi celelalte măsuri absolut fireşti care ar trebui să stimuleze incomingul. Este deja în faza finală de dezbatere un proiect de act normativ prin care se vor acorda nişte subvenţii pentru agenţiile care aduc turişti străini în România. Este vorba de o schemă de minimis, care implică minimum patru nopţi de cazare în România şi la fiecare noapte suplimentară se mai adaugă ceva. Nu sunt bani mulţi, dar este un stimulent. (…) Există cadru legal, avem şi aprobarea Comisiei Europene, şi alte ţări fac chestia asta, nu am inventat-o noi. Sper să se materializeze chiar dacă este ceva simbolic, este un început”, a menţionat acesta.

În plus, un alt proiect amintit de Președintele Asociației Naționale a are legătură cu modificarea Codului fiscal, astfel încât şi incomingul să beneficieze de cotă zero de TVA.

„Un alt proiect la care ţin foarte mult şi sper să îl materializez în următoarea perioadă se referă la modificarea Codului fiscal, pentru că ştiu că toate exporturile beneficiază de cotă zero de TVA. Incomingul este practic singurul export unde avem nici măcar cotă redusa, avem cotă standard de 19%. Ne focusăm şi pe chestia asta, discutăm şi cu Ministerul Finanţelor şi cu decidenţii politici, dar deja primul pas a fost făcut cu acea modificare a Legii 346”, a adăugat preşedintele ANAT, Dumitru Luca.