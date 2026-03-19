Guvernul a aprobat o schemă de , finanțată din bugetul Ministerului Agriculturii, pentru anul 2026, în vederea reducerii accizei la motorina utilizată în agricultură. Valoarea acestui ajutor se ridică la 620 de milioane de lei.

În şedinţa de joi, executivul a adoptat un sprijin financiar de 620 de milioane de lei pentru fermieri. Banii vor fi alocați pentru subvenţionarea motorinei destinate , în anul 2026, informează printr-un comunicat.

„În şedinţa de Guvern din data de 19 martie 2026 a fost aprobată o hotărâre pentru completarea HG nr. 1174/2014, asigurând astfel continuitatea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin acest act normativ, sunt alocate resursele financiare necesare pentru susţinerea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare, adaptând totodată nivelul subvenţiei la legislaţia fiscală actuală”, se menţionează în comunicat.

Potrivit comunicatului, suma de 620 milioane lei, din bugetul MADR este destinată efectuării plăţilor pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 – decembrie 2025. Pentru anul 2026, diferenţa de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru.

Valoarea accizei reduse a fost stabilită la 106,72 lei/1.000 litri. Aceasta reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri. Valoarea a fost calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, stabilit la 1 octombrie 2025.

Cine beneficiază de subvenție

Subvenţia este acordată, prin Ministerul Agriculturii, ca diferenţă între , prevăzut de Codul Fiscal (2.804,29 lei/1.000 litri), şi rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol.

Plăţile vor fi procesate prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat.