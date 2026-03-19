Bani de la stat pentru fermieri. Guvernul a aprobat subvenția pentru motorină în 2026

Adrian Teampău
19 mart. 2026, 19:14
Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de stat, finanțată din bugetul Ministerului Agriculturii, pentru anul 2026, în vederea reducerii accizei la motorina utilizată în agricultură. Valoarea acestui ajutor se ridică la 620 de milioane de lei.

Guvernul a aprobat ajutoare pentru fermieri

În şedinţa de joi, executivul a adoptat un sprijin financiar de 620 de milioane de lei pentru fermieri. Banii vor fi alocați pentru subvenţionarea motorinei destinate lucrărilor agricole, în anul 2026, informează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale printr-un comunicat.

„În şedinţa de Guvern din data de 19 martie 2026 a fost aprobată o hotărâre pentru completarea HG nr. 1174/2014, asigurând astfel continuitatea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin acest act normativ, sunt alocate resursele financiare necesare pentru susţinerea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare, adaptând totodată nivelul subvenţiei la legislaţia fiscală actuală”, se menţionează în comunicat.

Potrivit comunicatului, suma de 620 milioane lei, din bugetul MADR este destinată efectuării plăţilor pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 – decembrie 2025. Pentru anul 2026, diferenţa de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru.

Valoarea accizei reduse a fost stabilită la 106,72 lei/1.000 litri. Aceasta reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri. Valoarea a fost calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, stabilit la 1 octombrie 2025.

Cine beneficiază de subvenție

Subvenţia este acordată, prin Ministerul Agriculturii, ca diferenţă între nivelul accizei standard, prevăzut de Codul Fiscal (2.804,29 lei/1.000 litri), şi rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol.

„Hotărâre de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin acest act normativ, sunt alocate resursele financiare necesare pentru susţinerea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare, adaptând totodată nivelul subvenţiei la legislaţia fiscală actuală”, a transmis și Guvernul printr-un comunicat.

Plăţile vor fi procesate prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat.

