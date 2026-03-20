Un nou mecanism de preț pentru gazele naturale, programat să intre în vigoare de la 1 aprilie, ridică semne serioase de întrebare. Deși scopul autorităților este menținerea facturilor la un nivel scăzut, realitatea din piață indică riscuri evidente de scumpire.

De ce ar putea crește facturile chiar de luna viitoare

Noul sistem propus de Guvern presupune eliminarea plafonului actual și introducerea unui preț reglementat, menit să țină costurile sub control pentru consumatorii casnici. În practică, însă, acest mecanism depinde puternic de cantitatea de gaze disponibile din producția internă, care ar trebui să fie livrate la un preț fix.

Problema apare în momentul în care aceste volume nu sunt suficiente pentru a acoperi consumul real, estimat pentru luna aprilie. Surse din sector indică faptul că gazele românești ieftine ar putea acoperi doar aproximativ 40% din necesarul total al populației și al centralelor termice.

În situația în care producția internă nu acoperă cererea, furnizorii sunt obligați să cumpere diferența de pe piața liberă, unde prețurile sunt mult mai ridicate. În prezent, cotațiile au depășit praguri considerabile, ajungând la peste 300 de lei/MWh, ceea ce ar putea influența direct consumatorilor. Această diferență de preț creează presiune asupra întregului sistem, iar intenția inițială de a menține tarifele scăzute devine dificil de susținut.

În lipsa unor ajustări rapide, efectele s-ar putea resimți imediat, chiar din prima lună de aplicare a noilor reguli, potrivit .

Cum influențează stocarea gazelor situația actuală

Un alt element care complică situația este prioritatea acordată înmagazinării pentru sezonul rece următor, conform reglementărilor adoptate recent. Astfel, o parte importantă din producția internă este direcționată către depozite, reducând disponibilul pentru consumul imediat.

Această distribuire a resurselor a generat un dezechilibru, deoarece cantitățile rămase pentru piața curentă sunt insuficiente pentru acoperirea cererii. În aceste condiții, dependența de importuri devine inevitabilă, iar acestea sunt, în prezent, semnificativ mai scumpe. Pe termen mai lung, rămâne neclar dacă producția internă va putea susține consumul fără a apela constant la achiziții externe.

Autoritățile analizează deja modificarea cadrului legislativ, înainte ca noul mecanism să intre efectiv în vigoare, pentru a evita un șoc în facturi.