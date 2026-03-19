ANAF publică lista marilor datornici la bugetul de stat. Cum arată clasamentul companiilor și instituțiilor cu restanțe

Iulia Petcu
19 mart. 2026, 22:56
Cuprins
  1. Ce conține lista marilor datornici publicată de ANAF
  2. Cine sunt datornicii și cum sunt identificați
  3. Ce măsuri pot fi luate împotriva celor cu restanțe

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat recent lista marilor datornici la bugetul de stat, ordonată în funcție de sumele restante. Demersul urmărește creșterea transparenței fiscale, însă informațiile oferite rămân incomplete pentru o analiză detaliată.

Ce conține lista marilor datornici publicată de ANAF

Documentul include atât companii private, cât și entități de stat, evidențiind principalele organizații cu obligații fiscale neachitate. Printre primele poziții se regăsesc firme din diverse domenii și instituții importante din sectorul public precum ITALIA TOBACCO PRODUCTION S.R.L., AGROPONTE SRL, GALAXY TOBACCO SA, Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA, CFR Marfă SA, Complexul Energetic Hunedoara, Societatea pentru Închiderea Minelor, URBAN SA, CAROM SA și GSP Offshore SRL.

Lista este prezentată sub forma unui clasament, promis de autorități încă din urmă cu aproximativ un an, însă nu oferă o imagine completă asupra structurii datoriilor. Lipsesc detalii esențiale privind tipurile de obligații, ceea ce limitează înțelegerea exactă a situației financiare a fiecărui contribuabil.

Această abordare reduce capacitatea de a diferenția între datoriile către bugetul de stat, cel al asigurărilor sociale sau alte componente fiscale. În consecință, deși ierarhia există, interpretarea datelor rămâne parțială și dificil de contextualizat.

Cine sunt datornicii și cum sunt identificați

Datornicii incluși în listă pot fi persoane fizice, companii sau instituții publice care au acumulat restanțe la plata taxelor și contribuțiilor. Aceste obligații includ impozite, TVA, contribuții sociale sau alte sume datorate bugetului general consolidat, relatează Capital.

Identificarea acestora este realizată de ANAF, care notifică contribuabilii și publică periodic aceste informații, cunoscute popular drept „lista rușinii”. Începând cu 2026, autoritățile intenționează să extindă publicarea și asupra persoanelor fizice cu datorii semnificative.

Publicarea acestor date are rolul de a crește responsabilitatea fiscală și de a stimula conformarea voluntară. Totuși, lipsa unor informații detaliate limitează impactul asupra transparenței reale a sistemului.

Ce măsuri pot fi luate împotriva celor cu restanțe

Contribuabilii care figurează pe aceste liste pot fi supuși procedurilor de executare silită, în funcție de valoarea și vechimea datoriilor acumulate. Statul poate aplica, în anumite situații, și măsuri de sprijin, precum amnistii fiscale.

