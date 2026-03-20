Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului: „Voi lua măsuri legale”

Flavia Codreanu
20 mart. 2026, 23:36
Sursa foto: Betty Salam / Instagram
Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului și anunță măsuri legale împotriva celor care răspândesc informații false despre relația cu fiul ei.

Clarificările oferite de artistă privind domiciliul fiului ei

Fiica lui Florin Salam a explicat că micuțul Matthias locuiește în prezent cu tatăl său, Cătălin Vișănescu, deoarece școala se află în apropierea casei acestuia. Artista a subliniat că nu acceptă ca această schimbare de domiciliu să fie interpretată ca un abandon sau ca o renunțare la drepturile părintești.

Vedeta a publicat un mesaj pe rețelele sociale pentru a pune capăt speculațiilor

„Ieri am mai spus și am făcut o postare în scris, dar se pare că subiectul continuă și simt nevoia să clarific din nou, foarte clar: NU am renunțat la custodia copilului meu. Este o informație complet falsă și gravă. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să îi schimb domiciliul, astfel încât să îi fie mai ușor să ajungă la școală, aceasta fiind în apropierea casei tatălui său. A fost o decizie luată EXCLUSIV în interesul copilului. Vă rog să încetați să mai răspândiți astfel de minciuni. Este deja prea mult. Nu voi lăsa această situație așa și voi lua măsuri legale împotriva celor care continuă să distribuie informații false despre mine și familia mea. Vă rog să respectați adevărul și liniștea noastră“, a scris Betty Salam pe Instagram.

Decizia lui Matthias și motivul schimbării domiciliului

Betty Salam a precizat că hotărârea de a se muta a aparținut în totalitate copilului, care a dorit să stea o perioadă cu tatăl său. Matthias a locuit cu mama lui până de curând, însă artista a ales să îi respecte dorința și să nu îl forțeze să stea unde nu se mai simte confortabil.

Artista a explicat motivele din spatele acestei schimbări temporare.

„Nu permit nimănui să-mi pună etichete care nu îmi aparțin, doar pentru că aleg să nu dau curs discuțiilor și să-mi trăiesc viața în liniște. Nu mi-am abandonat copilul pentru nimic în lume. Sunt mama lui și voi rămâne mereu. Am ales doar să îi respect decizia de a sta, în această perioadă, cu tatăl lui. Matthias până în prezent a locuit cu mine, iar decizia de a schimba domiciliul la tatăl lui îi aparține copilului (a fost dorința lui). Nu îl pot forța să locuiască unde momentan nu mai simte“, a scris Betty Salam.

De ce Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului

Deși mariajul cu Cătălin Vișănescu s-a încheiat în vara anului 2025, custodia comună rămâne neschimbată pentru ambii părinți. Artista dorește să evite etichetele nedrepte și să își protejeze imaginea publică prin toate mijloacele posibile.

