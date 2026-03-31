Românii, sub presiune financiară. Tot mai mulți angajați caută venituri suplimentare, dar nu reușesc să economisească (GRAFICE)

Un nou sondaj relevă o realitate îngrijorătoare: pentru tot mai mulți angajați români, salariul nu mai este suficient pentru un trai decent. În contextul scumpirilor constante și al incertitudinii economice, ideea unui al doilea venit devine din ce în ce mai frecventă.
Aproximativ 35% dintre angajați caută activ o sursă suplimentară de venit, iar pentru aproape 19% acest obiectiv a devenit o prioritate imediată. În același timp aproape 30% ar lua în calcul un job suplimentar dacă ar găsi ceva potrivit, iar 5% au deja o a doua activitate, arată un sondaj realizat de ejobs și publicat de stirileprotv.ro.
Iar preferințele românilor s-au schimbat semnificativ. Tot mai mulți angajați caută activități flexibile: livrări (food delivery), ridesharing, proiecte freelance
Doar 27% ar prefera o activitate suplimentară stabilă, în timp ce 52% consideră ideală combinația între un job fix și unul flexibil.
Presiunea financiară este evidentă și din sumele pe care angajații spun că le-ar mai avea nevoie lunar:
Situația devine și mai îngrijorătoare când vine vorba despre economii. Doar un procent foarte mic au un fond de urgență solid, în timp ce tot mai mulți angajați au economii insuficiente.
Mai mult, peste jumătate dintre respondenți sunt vulnerabili financiar, iar unii ar apela la împrumuturi în caz de urgență, în timp ce alții nu au nicio soluție clară:
Pe fondul presiunilor economice, mulți români au început să taie din cheltuielile considerate neesențiale:
Sondajul eJobs a fost realizat în luna februarie, pe un eşantion de 3.156 de respondenţi – candidaţi şi angajaţi de pe piaţa muncii.