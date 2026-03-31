Românii, sub presiune financiară. Tot mai mulți angajați caută venituri suplimentare, dar nu reușesc să economisească (GRAFICE)

Un nou sondaj relevă o realitate îngrijorătoare: pentru tot mai mulți angajați români, salariul nu mai este suficient pentru un trai decent. În contextul scumpirilor constante și al incertitudinii economice, ideea unui al doilea venit devine din ce în ce mai frecventă.

Un fenomen în creștere: al doilea venit devine necesitate

Aproximativ 35% dintre angajați caută activ o sursă suplimentară de , iar pentru aproape 19% acest obiectiv a devenit o prioritate imediată. În același timp aproape 30% ar lua în calcul un job suplimentar dacă ar găsi ceva potrivit, iar 5% au deja o a doua activitate, arată un sondaj realizat de ejobs și publicat de stirileprotv.ro.

Iar preferințele românilor s-au schimbat semnificativ. Tot mai mulți angajați caută activități flexibile: livrări (food delivery), ridesharing, proiecte freelance

Doar 27% ar prefera o activitate suplimentară stabilă, în timp ce 52% consideră ideală combinația între un job fix și unul flexibil.

Cât le lipsește românilor pentru un trai decent

Presiunea financiară este evidentă și din sumele pe care angajații spun că le-ar mai avea nevoie lunar:

50% ar avea nevoie de încă 2.000 – 3.000 lei

28% indică un deficit de 1.000 – 1.500 lei

16% spun că ar avea nevoie de dublarea veniturilor

7% s-ar descurca cu încă 500 – 800 lei

Economiile, un lux pentru tot mai mulți angajați

Situația devine și mai îngrijorătoare când vine vorba despre economii. Doar un procent foarte mic au un fond de urgență solid, în timp ce tot mai mulți angajați au economii insuficiente.

Mai mult, peste jumătate dintre respondenți sunt vulnerabili financiar, iar unii ar apela la împrumuturi în caz de urgență, în timp ce alții nu au nicio soluție clară:

doar 6,7% au un fond de urgență solid

34% au economii, dar insuficiente

peste jumătate sunt complet nepregătiți: 26% ar apela la împrumuturi 33% nu au nicio soluție clară



Pe fondul presiunilor economice, mulți români au început să taie din cheltuielile considerate neesențiale:

ieșiri în oraș

vacanțe

hobby-uri

a fost realizat în luna februarie, pe un eşantion de 3.156 de respondenţi – candidaţi şi angajaţi de pe piaţa muncii.