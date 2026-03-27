Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, a prezentat vineri estimări cu privire la evoluția prețului pâinii în contextul crizei energetice.

Scenariile analizate iau în calcul majorări ale cu 60% şi ale motorinei cu 30%, 50% sau 70%. Efectul estimat este o a pâinii cu procente cuprinse între 15,8% şi 38,6%.

Dumitru Chisăliță arată cu cât se poate scumpi pâinea

Preşedintele (AEI) analizează scenariul în care preţul gazelor creşte cu 60%, iar motorina cu 30%. Într-o astfel de situație, estimează Dumitru Chisăliță, vom avea o creştere a preţului pâinii de 15,8% în scenariul realist. Scumpirea va fi și mai mare, în scenariul oportunist, de 26,7%.

În cazul unei scumpiri a motorinei cu 50%, estimarea arată o majorare a prețului la pâine de 19,4%, în scenariul realist. În scenariul oportunist, creșterea va fi de 32,67%.

A treia variantă analizată are în vedere o scumpire a motorinei cu 70%. Chisăliţă a explicat că pâinea s-ar putea scumpi cu 22,8% în scenariul realist şi cu 38,6% în scenariul oportunist.

Conform sursei citate, rezultatul contabil minim, combinând o majorare de 30% a motorinei şi 60% a gazelor, este o creștere de 9,9% la preţul pâinii. Expertul în energie se așteaptă ca piaţa să înregistreze creșteri cuprinse între 15,8% şi 24,7% în scenariul probabil şi între 26,7% şi 35,64% dacă comercianţii profită de context.

De ce măsurile autorităţilor nu vor reduce preţul pâinii?

Dumitru Chisăliţă susţine că măsurile luate de autorităţi, pentru blocarea scumpirilor la pompă, nu vor determina scăderea preţului pâinii. El a precizat că preţul motorinei a crescut cu 30% de la începutul anului şi, ţinând cont de ponderea motorinei de 11% în costul pâinii, efectul contabil este de +3,3%.

Acest scenariu are în vedere menținerea situației actuale pentru încă cel puțin cinci luni.

De asemenea, începând cu data de 1 aprilie 2026, pentru consumatorii non-casnici tarifele pentru gazele naturale nu vor mai fi plafonate. Preţurile gazelor naturale, pe Bursa Română de Mărfuri s-au dublat comparativ cu începutul anului. Acest lucru va determina o creştere a preţului gazelor cu circa 60% faţă de anul trecut.

Având în vedere ponderea gazelor de 11% în costul pâinii, efectul contabil este de +6,6% (0,11 x 0,60 = 0,066), conform sursei.

Ce arată statisticile, conform lui Dumitru Chisălițî?

Datele INS arată că în februarie 2026 categoria era la 110,12 faţă de februarie 2025, adică aproximativ +10,1% an/an, iar luna-la-lună era 100,59, adică +0,59% în februarie faţă de ianuarie 2026. INS mai relevă că în ianuarie 2026 volumul vânzărilor cu amănuntul a scăzut, iar pe segmentul alimentar scăderea a fost în jur de 3% an/an.

Analiza AEI subliniază şi efectele comportamentale. Preţul pâinii tinde să crească de aproximativ 2 până la 2,5 ori peste efectul contabil direct în scenariu normal. În termeni contabili multiplii creșterea poate fi de 1,6-2,5 ori, în scenariul realist, şi de 2,7-3,6 ori, în scenariul oportunist.

Consiliul Concurenţei a observat în 2025 că la unele produse alimentare creşterile au depăşit efectul strict al majorării TVA. Pentru pâine s-a raportat o creştere de peste 2% în acel episod, a mai arătat Dumitru Chisăliță