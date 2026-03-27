Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, a prezentat vineri estimări cu privire la evoluția prețului pâinii în contextul crizei energetice.
Scenariile analizate iau în calcul majorări ale preţului gazelor cu 60% şi ale motorinei cu 30%, 50% sau 70%. Efectul estimat este o scumpire a pâinii cu procente cuprinse între 15,8% şi 38,6%.
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI) analizează scenariul în care preţul gazelor creşte cu 60%, iar motorina cu 30%. Într-o astfel de situație, estimează Dumitru Chisăliță, vom avea o creştere a preţului pâinii de 15,8% în scenariul realist. Scumpirea va fi și mai mare, în scenariul oportunist, de 26,7%.
În cazul unei scumpiri a motorinei cu 50%, estimarea arată o majorare a prețului la pâine de 19,4%, în scenariul realist. În scenariul oportunist, creșterea va fi de 32,67%.
A treia variantă analizată are în vedere o scumpire a motorinei cu 70%. Chisăliţă a explicat că pâinea s-ar putea scumpi cu 22,8% în scenariul realist şi cu 38,6% în scenariul oportunist.
Conform sursei citate, rezultatul contabil minim, combinând o majorare de 30% a motorinei şi 60% a gazelor, este o creștere de 9,9% la preţul pâinii. Expertul în energie se așteaptă ca piaţa să înregistreze creșteri cuprinse între 15,8% şi 24,7% în scenariul probabil şi între 26,7% şi 35,64% dacă comercianţii profită de context.
Dumitru Chisăliţă susţine că măsurile luate de autorităţi, pentru blocarea scumpirilor la pompă, nu vor determina scăderea preţului pâinii. El a precizat că preţul motorinei a crescut cu 30% de la începutul anului şi, ţinând cont de ponderea motorinei de 11% în costul pâinii, efectul contabil este de +3,3%.
Acest scenariu are în vedere menținerea situației actuale pentru încă cel puțin cinci luni.
De asemenea, începând cu data de 1 aprilie 2026, pentru consumatorii non-casnici tarifele pentru gazele naturale nu vor mai fi plafonate. Preţurile gazelor naturale, pe Bursa Română de Mărfuri s-au dublat comparativ cu începutul anului. Acest lucru va determina o creştere a preţului gazelor cu circa 60% faţă de anul trecut.
Având în vedere ponderea gazelor de 11% în costul pâinii, efectul contabil este de +6,6% (0,11 x 0,60 = 0,066), conform sursei.
Datele INS arată că în februarie 2026 categoria „Pâine” era la 110,12 faţă de februarie 2025, adică aproximativ +10,1% an/an, iar luna-la-lună era 100,59, adică +0,59% în februarie faţă de ianuarie 2026. INS mai relevă că în ianuarie 2026 volumul vânzărilor cu amănuntul a scăzut, iar pe segmentul alimentar scăderea a fost în jur de 3% an/an.
Analiza AEI subliniază şi efectele comportamentale. Preţul pâinii tinde să crească de aproximativ 2 până la 2,5 ori peste efectul contabil direct în scenariu normal. În termeni contabili multiplii creșterea poate fi de 1,6-2,5 ori, în scenariul realist, şi de 2,7-3,6 ori, în scenariul oportunist.
Consiliul Concurenţei a observat în 2025 că la unele produse alimentare creşterile au depăşit efectul strict al majorării TVA. Pentru pâine s-a raportat o creştere de peste 2% în acel episod, a mai arătat Dumitru Chisăliță