România, printre țările UE cu cei mai puțini angajați care fac ore suplimentare la serviciu. Ce arată datele Eurostat

România, printre țările UE cu cei mai puțini angajați care fac ore suplimentare la serviciu. Ce arată datele Eurostat

Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 11:15
România, printre țările UE cu cei mai puțini angajați care fac ore suplimentare la serviciu. Ce arată datele Eurostat
Sursa foto: Pixabay

România e printre statele UE cu cea mai mică pondere a angajaților care lucrează ore suplimentare, arată noi date publicate de Eurostat.

Ce arată datele Eurostat privind orele suplimentare lucrate

Astfel, în România, doar 1,8% dintre angajați lucrează peste 49 de ore săptămânal. Procente apropiate sunt în Lituania (1,4%), Letonia (1,0%) și Bulgaria (0,4%).

Explicația ar putea sta în numărul mare de angajați la stat, unde rareori se lucrează peste program.

La polul opus, cele mai mari ponderi ale angajaților care lucrează ore suplimentare la serviciu se înregistrează în Grecia (12,4%), Cipru (10,0%) și Franța (9,9%).

Media europeană este de 6,6%, arată statistica.

Cât de mulțumiți sunt românii de situația lor financiară, potrivit Eurostat

Alte date Eurostat arată că românii sunt cei mai mulțumiți din regiune de situația lor financiară. Locuitorii țărilor din jurul nostru își evaluează situația financiară personală cu o notă între 4 și 5, pe o scară de la 1 la 10, dar noi acordăm o medie de 7.

Dintre toți europenii, finlandezii și olandezii sunt cei mai mulțumiți de situația financiară personală, pe care o notează cu 7,6.

