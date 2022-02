ANPC le cere furnizorilor de utilități să emită facturile pe înțelesul tuturor. Horia Constantinescu, președintele Autorității: Buna comunicare îi va face pe consumatori să fie mai liniștiți (VIDEO)

Reprezentanții Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au avut discuții cu cei ai companiilor de energie electrică şi gaze naturale din România. Acestora din urmă li s-a cerut să explice mai bine și pe înțelesul tuturor consumatorilor costurile specificate în facturi.

„Consumatorii medii sunt aceia care nu neapărat au pregătirea necesară pentru a putea parcurge din perspectivă fiscală un document şi am convingerea că au nevoie să înţeleagă foarte bine de pe factură unde a fost aplicată compensarea, unde a fost aplicată plafonarea”, declarase Horia Constantinescu, președintele ANPC.

Marți, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Irina Petraru, Constantinescu a venit cu mai multe detalii.

Horia Constantinescu, despre facturile la gaze și energie

„Ce noi am discutat ieri cu operatorii economici din domeniul furnizării de utilități nu va fi o măsură aplicabilă imediat, dar ne dorim ca proiecția discuției de ieri să fie aplicabilă tuturor facturilor, indferent de apariția sau disparița compensărilor și plafonărilor în viitor, în sensul că ne-ar plăcea să putem ajunge la o abordare unitară a tuturor celor angrenați în emiterea unor astfel de documente, pentru că noi, ca autoritate, și dânșii, ca operatori economici, ne adresăm consumatorilor medii, deci trebuie să vorbim pe limba fiecăruia dintre cetățeni, așa încât parcurgerea unei facturi să aibă explicațiile necesare sub fiecare dintre sumele care apar acolo. Asta vrem noi – să apară exact, detaliat și succint, așa încât consumatorul să-și poată asuma sau nu lucrurile care apar acolo.

Mai mult, discutam și va fi un proiect la care ANPC ține, momentul în care apare o depășire substanțială a mediei consumurilor din ultimii X ani, acest lucru să fie marcat distinct. Fac un paralelism cu analizele medicale ale fiecăruia dintre noi, acolo unde avem depășiri ale valorilor medii sau recomandate, respectivul rezultat apare într-un chenar sau marcat cu o culoare, așa încât situația să fie alarmată consumatorului și el să poată lua măsurile pe care le consideră

Credem că primul pas în implementarea sau nu a unei măsuri e comunicarea. Cu cât învățăm consumatorii să citească, să parcurgă (facturile), ei vor fi mai liniștiți și nu vor mai sta cu impresia că sunt furați sau că apar abateri care ar fi trebuit sanționate”, a declarat Horia Constantinescu, președintele ANPC, pentru B1 TV.

Noi măsuri de compensare și plafonare a facturilor. Cele greșite și deja emise trebuie recalculte

Recent, Guvernul Ciucă a adoptat o Ordonanță de Urgență care prevede noi măsuri de compensare și plafonare a facturilor la energie și gaze. Noile măsuri nu se aplică retroactiv.

Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a declarat, recent, că facturile emise greșit trebuie recalculate.

Întrebat, pe 25 ianuarie, cum vor fi obligaţi furnizorii să refacă facturile deja emise, în condiţiile în care noua Ordonanță de Urgență se aplică abia pentru facturile pe luna februarie, ministrul Energiei a răspuns: „Cred că aţi uitat că noi am aprobat săptămâna trecută o altă Ordonanţă care modifică Legea 259. Am obligat atunci toţi furnizorii să refacă facturile întocmite fără luarea în calcul a plafonării şi compensării”.

„Am dat posibilitatea ANPC să facă verificările şi să poată aplica amenzi de până la 200.000 lei pentru încălcarea prevederilor legii, practic pentru neaplicarea plafoanelor şi a compensărilor din lege”, a mai spus atunci Popescu.