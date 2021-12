Au explodat prețurile la munte, pentru revelion. Cât a ajuns să coste un pachet de 4 nopți pe Valea Prahovei

Hotelierii din stațiunile de munte din România și-au făcut deja listele de invitați pentru noaptea de Revelion. Locurile s-au ocupat în mare parte, în special în unitățile de cazare de pe Valea Prahovei, unde prețurile sunt peste media națională, raportat la restul stațiunilor montane.

La un hotel de patru stele, un minisejur de revelion pentru două persoane, ce include cazarea, programul artistic, meniul de revelion și acces la SPA, ajunge la peste 7.000 de lei. Există și variante mai ieftine, cu tarife care pleacă de la 1.600 de lei de persoană, pentru patru nopți de cazare.

Care sunt prețurile pentru revelion, pe Valea Prahovei, în 2021

În acest an, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova a centralizat prețurile la pachetele turistice pentru revelion. La fel ca în anii precedenți, tarifele pentru cazare în zona montană sunt mult mai mari decât într-o perioadă obișnuită şi sunt comparabile sau chiar mai scumpe decât cele din staţiuni cunoscute de pe continent, precum Innsbruck, Austria.

„Un hotel de patru stele din Sinaia are in oferta pentru camera dublă timp de 4 nopti doua persoane / 5247 Ron si pentru 5 nopti doua persoane/ 5580 Ron. Oferta pentru apartament timp de 4 nopti doua persoane/ 6633 Ron si pentru 5 nopti doua persoane /7050 Ron. Preţul include cazarea începând cu data de 30.12.2021, micul dejun cu excepţia 01.01.2022 (cand va fi brunch), masa festivă de Revelion cu muzică LIVE şi invitaţi surpriză, brunch şi cina în 01 ianuarie 2022 cu muzică LIVE. – Tombola cu premii constând in sejururi la munte şi la mare.

Facilităţi extra saună, jacuzzi, salină (tinand cont de restrictiile pandemiei), internet wireless şi parcare în limita locurilor disponibile”, a transmis APDT Prahova într-un comunicat dat publicităţii marţi.

În Austria, în aceleași condiții, se găsesc pachete cu până la 300 de euro mai ieftine, în timp ce în Bulgaria, cu până la 600 de euro mai puțin pot scoate din buzunar turiștii.