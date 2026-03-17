Avertisment: banii investiți în Emiratele Arabe nu pot fi scoși de acolo. Continuă războiul dintre economistul Iancu Guda și influencerul Răzvan Pascu

Analistul financiar Iancu Guda lansează un avertisment dur cu privire la investițiile în Emiratele Arabe Unite, invocând informații potrivit cărora autoritățile ar introduce măsuri pentru limitarea retragerii capitalului.

Economistul Iancu Guda sare iar la investitorii în imobiliarele din și alte locații din Emiratele Arabe Unite. Analistul financiart spune că în fuga după îmbogățire cei care au dat bani pe imobile în Emirate s-au păcălit.

Guda susține că autoritățile ar introduce măsuri pentru limitarea retragerii capitalului.

„Mno … UAE (Dubai, Qatar, Abu Dhabi si “cele mai sigure tari din lume) introduc legi stricte pentru blocarea repatrierii capitalului: vrezi ca vinzi apartamentul (“cea mai sigura investitie pe termen lung”) sa retragi banii … NU MAI POTI! Ai un deces in familie, ajung copiii la majorat si ai nevoie de bani pentru educatie …. Nu conteaza! Banii tai si ai familiei tale, CAPTIVI. Se prabuseste castelul de nisip … mare greseala au facut!

Mereu explic (aproape zilnic) ce spun de peste 10 ani, cele 4 principii esentiale pentru un plan financiar solid pe termen lung, dar flexibil pe termen scurt: (1) DIVERSIFICARE + (2) GRANULARITATE + (3) LICHIDITATE + (4) RETURN / RISK (ALPHA) , scrie Iancu Guda pe Facebook.

Răspunsul investitorilor. Continuă războiul între Guda și Răzvan Pascu

Economistul Iancu Guda nu s-a abținut și l-a atacat din nou pe analistul în turism și în investiții în Emirate, Răzvan Pascu.

„Lasati agentii imobiliari (sau de turism reprofilati oportunist): vor doar sa incaseze niste comisioane. Dupa efectuarea tranzactiei, ei si-au luat comisionul, voi sunteti pe cont propriu. THINK. Se limiteaza deja retragerile cash si trebuie sa justifici sursa banilor la retragere. Logic, NU? Cand vii cu banii in Dubai nu te intreaba “De unde?” … dar cand vrei sa retragi aplica AML (proceduri impotriva spalarii banilor).”, scrie analistul financiar.

Răspunsul lui Răzvan Pascu nu a întârziat. Influencerul îl acuză pe Guda de fakenews.

„In ura lui viscerala pentru imobiliare (si acum mai nou si pentru Orientul Mijlociu, ca orice xenofob care se respecta), păcăliciul „expertilor” economisti din Romania, Iancu Guda, ajunge sa dea share chiar si la un fake news. Acelasi fake news despre Emiratele Arabe Unite care era postat si acum vreo 15 ani, si acum vreo 10 ani. Apropo, m-am luat cu treaba zilele astea si am uitat sa va dau un Breaking News pe care l-am aflat de vreo saptamana: dupa Digi 24, si Antena 1 il dă afara pe Guda. Da, Iancu Guda a fost scos de pe postul TV cu emisiunea lui pentru ca a spus prea multe tampenii.”, scrie Răzvan Pascu pe Facebook. Și atacurile la adresa analistului financiar continuă în rafale.