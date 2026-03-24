Banca ING vine cu un răspuns oficial după ce a fost sancționată cu o amendă de 4.000 de euro pentru încălcarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal.

Motivul sancțiunii primite de Banca ING la Focșani

Investigația autorității de supraveghere a început în martie 2026, după ce o clientă a depus o plângere oficială. Femeia a sesizat faptul că un angajat al sucursalei din Focșani a oferit extrasele sale de cont unei alte persoane, fără să aibă acordul ei. În urma verificărilor, s-a stabilit că instituția nu a avut implementate măsuri tehnice și organizatorice suficiente pentru a asigura confidențialitatea datelor.

Răspunsul ING după incident

Reprezentanții băncii au confirmat plata amenzii și au anunțat că au luat deja măsuri interne pentru a preveni astfel de situații. Concret, banca a limitat accesul tehnic al personalului din sucursale la extrasele de cont ale clienților, prin introducerea unui nou flux de lucru care să prevină scurgerile de informații. În paralel, toți angajații au trecut printr-un nou proces de instruire.

Conducerea băncii a explicat în detaliu ce s-a schimbat în interiorul instituției.

„Amenda a fost plătită în urma deciziei ANSPDCP, care a vizat un incident punctual, identificat în contextul unor circumstanțe specifice, conform celor trecute în comunicatul ANSPDCP. Recurent, dar și în urma acestui incident, am reiterat colegilor din rețea care sunt obligațiile aplicabile conform reglementărilor GDPR și am subliniat că, dincolo de relațiile pe care le construiesc cu clienții și comunitatea locală, cunoscându-le familia și prietenii, secretul bancar și legislația rămân esențiale în gestionarea datelor cu caracter personal. În plus, recent a fost implementat un flux operațional actualizat care limitează accesul colegilor din ING Office-uri la extrasele de cont ale clienților, astfel încât aceste incidente nu vor mai putea fi posibile”, a declarat conducerea băncii.

Ce date importante au fost publicate

la o persoană străină includ detalii extrem de sensibile din istoricul bancar al femeii. Autoritatea a precizat exact ce tip de date au fost expuse în urma incidentului.

„În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și suficiente pentru a asigura confidențialitatea datelor personale ale petentei, fapt ce a condus la generarea și eliberarea unui extras aferent contului curent în lei deținut de aceasta către un terț. Aceasta constituie o divulgare neautorizată a datelor petentei (nume, prenume, adresa, cont IBAN, tranzacții efectuate) către o terță persoană, fiind încălcate astfel prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și d), alin. (2) și alin. (4) din GDPR”, precizat .