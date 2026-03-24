B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » ING ia măsurile clare de siguranță după scurgerea de informații la o sucursală din Focșani

ING ia măsurile clare de siguranță după scurgerea de informații la o sucursală din Focșani

Flavia Codreanu
24 mart. 2026, 17:49
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Motivul sancțiunii primite de Banca ING la Focșani
  2. Răspunsul ING după incident
  3. Ce date importante au fost publicate 

Banca ING vine cu un răspuns oficial după ce a fost sancționată cu o amendă de 4.000 de euro pentru încălcarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal.

Motivul sancțiunii primite de Banca ING la Focșani

Investigația autorității de supraveghere a început în martie 2026, după ce o clientă a depus o plângere oficială. Femeia a sesizat faptul că un angajat al sucursalei din Focșani a oferit extrasele sale de cont unei alte persoane, fără să aibă acordul ei. În urma verificărilor, s-a stabilit că instituția nu a avut implementate măsuri tehnice și organizatorice suficiente pentru a asigura confidențialitatea datelor.

Răspunsul ING după incident

Reprezentanții băncii au confirmat plata amenzii și au anunțat că au luat deja măsuri interne pentru a preveni astfel de situații. Concret, banca a limitat accesul tehnic al personalului din sucursale la extrasele de cont ale clienților, prin introducerea unui nou flux de lucru care să prevină scurgerile de informații. În paralel, toți angajații au trecut printr-un nou proces de instruire.

Conducerea băncii a explicat în detaliu ce s-a schimbat în interiorul instituției.

„Amenda a fost plătită în urma deciziei ANSPDCP, care a vizat un incident punctual, identificat în contextul unor circumstanțe specifice, conform celor trecute în comunicatul ANSPDCP. Recurent, dar și în urma acestui incident, am reiterat colegilor din rețea care sunt obligațiile aplicabile conform reglementărilor GDPR și am subliniat că, dincolo de relațiile pe care le construiesc cu clienții și comunitatea locală, cunoscându-le familia și prietenii, secretul bancar și legislația rămân esențiale în gestionarea datelor cu caracter personal. În plus, recent a fost implementat un flux operațional actualizat care limitează accesul colegilor din ING Office-uri la extrasele de cont ale clienților, astfel încât aceste incidente nu vor mai putea fi posibile”, a declarat conducerea băncii.

Ce date importante au fost publicate 

Informațiile care au ajuns ilegal la o persoană străină includ detalii extrem de sensibile din istoricul bancar al femeii. Autoritatea a precizat exact ce tip de date au fost expuse în urma incidentului.

În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și suficiente pentru a asigura confidențialitatea datelor personale ale petentei, fapt ce a condus la generarea și eliberarea unui extras aferent contului curent în lei deținut de aceasta către un terț. Aceasta constituie o divulgare neautorizată a datelor petentei (nume, prenume, adresa, cont IBAN, tranzacții efectuate) către o terță persoană, fiind încălcate astfel prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și d), alin. (2) și alin. (4) din GDPR”, precizat autoritatea pentru protecția datelor.

Tags:
Ultima oră
18:59 - Incidente la protestul minerilor din Capitală: ”Suveraniștii” aduși de Realitatea Plus au făcut scandal. Reacția Jandarmeriei (VIDEO)
18:37 - Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există
18:31 - Ierusalimul renunță la procesiunea de Florii din cauza războiului cu Iranul
18:16 - Lider PNL: PSD-iștii amână decizia privind rămânerea la guvernare pentru că îi interesează controlul asupra Justiției. Miza e libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații
17:43 - Ce a spus Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de Melania Trump (VIDEO)
17:24 - ANAF vine cu noi detalii din schema pusă la cale de patronul Realitatea, Maricel Păcuraru. Cum muta banii prin firme și cum dispăreau sumele primite pentru promovare electorală
17:21 - Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
17:15 - Iulia Albu, verdict dur: „Aceste doamne, care au apărut la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate. Toate!”. Ce spune despre Mirabela Grădinaru
16:47 - Ce au discutat liderii PNL 5 ore în ședință: „Bolojan e cel mai bun scut al USR” / „Să nu ne mutăm prea înspre USR”
16:32 - O mamă din Pașcani a primit 13 ani de închisoare după ce și-a aruncat nou-născutul la toaletă