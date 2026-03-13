Un nou val de scumpiri lovește șoferii! Motorina a depășit pragul de 9 lei pe litru în mai multe benzinării din București. , liderul pieței, a majorat vineri prețurile carburanților cu încă 9 bani pe litru. Efectele se văd deja în stațiile din Capitală, unde costul unui plin crește din nou.

Cât au ajuns să coste carburanții

Prețurile la pompă , iar motorina se apropie rapid de noi recorduri. Potrivit datelor din piață, motorina standard se vinde în prezent între 8,79 și 9,05 lei pe litru. În unele stații OMV Petrom, motorina a depășit deja pragul de 9 lei pe litru. În București, prețul ajunge la 9,01–9,05 lei/l în benzinăriile OMV.

Nici benzina nu a scăpat de scumpiri. Benzina standard costă acum între 8,31 și 8,60 lei pe litru, iar în multe stații din Capitală a trecut deja de pragul de 8,5 lei/litru. În benzinăriile OMV premium, prețul urcă chiar până la 8,60 lei pe litru.

De ce cresc din nou prețurile la carburanți

Creșterea prețurilor la carburanți este strâns legată de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului. În ultimele zile, cotațiile au urcat puternic pe fondul tensiunilor generate de .

Petrolul Brent, reperul pentru piața europeană, se menținea vineri dimineață în jurul pragului de 100 de dolari pe baril. Cu puțin timp înainte, acesta ajunsese chiar la 117 dolari pe baril. De la escaladarea conflictului, carburanții s-au scumpit vizibil, iar efectele se simt deja la pompă și în România.

Unde găsesc românii benzină mai ieftină

Diferențele tot mai mari de preț la carburanți îi determină pe mulți români să caute alternative peste graniță. În Bulgaria, litrul de carburant poate fi chiar cu aproape 2 lei mai ieftin decât în România.

Astfel, pentru un plin, șoferii pot economisi în jur de 100 de lei. Din acest motiv, tot mai în benzinăriile din apropierea frontierei, fenomenul devenind tot mai vizibil în ultima perioadă.