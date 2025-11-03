Primele burse din anul școlar 2025–2026 vor fi acordate elevilor începând cu data de 20 noiembrie, potrivit metodologiei oficiale. Ministerul Educației a confirmat că plățile vor continua lunar, în fiecare dată de 20, conform practicii din anii anteriori. Elevii vor primi atunci sumele aferente pentru lunile septembrie și octombrie.

De ce întârzie plata burselor de merit

Potrivit documentului oficial publicat de , plata pentru primele luni școlare se face cumulat. În articolul 26, alineatul 4 din metodologie se precizează clar: „[…] sumele estimate pentru plata burselor, atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, urmând ca plata să se facă de către unitățile de învățământ la data de 20 noiembrie.”

Aceasta înseamnă că elevii de gimnaziu și liceu vor încasa, luna aceasta, primele burse ale . Plata va fi realizată direct de către unitățile de învățământ, pe baza listelor aprobate de inspectorate.

Ce tipuri de burse primesc elevii

Sistemul de burse pentru anul școlar în curs a suferit modificări. Bursele de merit au un cuantum de 450 de lei, însă valoarea exactă variază în funcție de numărul de zile de curs din fiecare lună.

Elevii care beneficiază de sociale sau burse tehnologice primesc 300 de lei lunar, sumă care poate fi majorată prin decizia autorităților locale. În schimb, bursele de performanță și reziliență au fost eliminate începând cu acest an școlar.

Ce sprijin primesc elevele-mame minore

Ministerul Educației a introdus un ajutor special pentru elevele-mame minore înscrise în învățământul preuniversitar. Acestea vor primi o bursă lunară de 700 de lei, menită să prevină abandonul școlar.

Prin acest program, statul își propune să le ofere adolescentelor sprijin financiar și șansa de a-și continua studiile.

Din ce fonduri sunt plătite bursele elevilor

Conform metodologiei, „Plata burselor se face lunar, de către unităţile de învăţământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepţia lunii septembrie, care se plăteşte în octombrie. Bursele pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt suportate din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării”, scrie Liberatea.ro.

Executivul estimează că, pentru anul 2025, suma totală necesară pentru plata burselor se ridică la peste 4 miliarde de lei. Această alocare bugetară asigură continuitatea sprijinului financiar pentru sute de mii de elevi din întreaga țară.