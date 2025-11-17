Ministerul Educației va efectua prima plată a burselor din anul școlar 2025-2026 în această lună. Elevii vor primi bursele pentru lunile septembrie și octombrie. Plata respectă metodologia oficială de acordare a burselor școlare.

Când se efectuează plata burselor și care sunt valorile

Potrivit prima plată se va face joi, 20 noiembrie, pentru lunile septembrie și octombrie. Bursele se virează școlilor prin inspectoratele școlare. Plata este efectuată lunar, la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă data de 20 cade într-o zi liberă sau sărbătoare legală, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară.

Ministerul Educației a stabilit următoarele valori:

Bursa de merit – 450 lei/lună

Bursa socială – 300 lei/lună

Bursa tehnologică – 300 lei/lună

Pentru mamele minore – 700 lei/lună

Elevii care au mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună nu vor primi bursa de merit, socială sau tehnologică pentru luna respectivă. Această regulă se aplică pentru toate tipurile de menționate.

Cum se calculează bursele în lunile cu vacanțe

Bursele de merit și tehnologice nu se vor acorda integral nici în anul școlar 2025-2026. Conform metodologiei, pentru lunile în care sunt vacanțe, calculul se face astfel: (CB / NZL) x (NZL – NZV), unde:

CB = cuantumul bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru/hotărâre de Guvern

NZL = număr de zile lucrătoare din luna respectivă

NZV = număr de zile de vacanță

Astfel, bursa de merit, în valoare de 450 de lei, ar urma să fie de 347 de lei pe luna septembrie și 352 de lei pe luna octombrie.

Bursele sunt plătite lunar de către unitățile de învățământ. Ministerul Educației virează fondurile școlilor prin intermediul inspectoratelor școlare. Această procedură asigură că banii ajung la elevi în timp util, respectând metodologia oficială de acordare a burselor școlare.

Ce reguli trebuie respectate de elevi

trebuie să respecte prezența în școală. Lipsa nemotivată mai mare de 10 zile într-o lună duce la suspendarea bursei pentru perioada respectivă. Regulile sunt aceleași pentru bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică.

Prin aceste măsuri, Ministerul Educației urmărește corectitudinea și respectarea metodologiei în acordarea burselor. Plata lunară și calculul proporțional în lunile cu vacanțe asigură o distribuție echitabilă a fondurilor către elevi.