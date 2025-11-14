B1 Inregistrari!
Elevii români câștigători de medalii la competiții internaționale rămân fără burse. Cum explică Daniel David această măsură

Elevii români câștigători de medalii la competiții internaționale rămân fără burse. Cum explică Daniel David această măsură

Iulia Petcu
14 nov. 2025, 20:13
Elevii români câștigători de medalii la competiții internaționale rămân fără burse. Cum explică Daniel David această măsură
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook
Cuprins
  1. Ce au reclamat părinții elevilor medaliați
  2. Ce a schimbat Ministerul Educației în privința burselor
  3. Cine ar trebui să premieze elevii, potrivit ministerului
  4. Ce rezultate a avut România la Gimnaziada 2025
  5. Care este contextul legislativ

Elevii români medaliați la Gimnaziada 2025 nu vor primi premiile promise de Ministerul Educației, potrivit unor părinți care semnalează situația. Decizia vine după eliminarea burselor de excelență olimpică II, măsură justificată de minister prin presiunea asupra bugetului. Părinții vorbesc despre confuzie instituțională și pasarea responsabilității între autorități.

Ce au reclamat părinții elevilor medaliați

Mai mulți părinți afirmă că ministerul i-a direcționat către Federația Sportului Școlar și Universitar (FSSU) atunci când au întrebat despre premiile pentru elevii medaliați în Serbia. „Săptămâna aceasta părinții au fost anunțați de școli că elevii olimpici internațional nu vor fi premiați”, a transmis mama unui elev cu medalii de bronz la karate.

Un alt părinte spune că situația a devenit neclară: „Suntem în total 30 de părinți care ne-au strâns și am semnalat ministerului situația și vom da în judecată instituția”. Acesta susține că ministerul „a pasat responsabilitatea premierii acestor elevi către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU), care poate premia copiii dacă are buget, dar nu îi obligă să o facă”, relatează adevărul.ro.

Ce a schimbat Ministerul Educației în privința burselor

Elevii cu rezultate internaționale primeau burse de excelență olimpică II, însă ministrul Daniel David a decis eliminarea lor. Măsura a vizat economisirea fondurilor necesare pentru salarii și alte burse, despre care ministerul spune că însumează anual 7 miliarde de lei.

Ministrul a afirmat totuși că vor exista premii dedicate elevilor internaționali. A susținut că aceste sume pot acoperi echivalentul unei burse lunare: „Ca elev, îți permiți cu siguranță să-ți dai tu o bursă de merit în fiecare lună”. Pe 6 octombrie, ministrul declara: „Putem continua, la fel ca în anii trecuți, premierea olimpicilor internaționali”.

Cine ar trebui să premieze elevii, potrivit ministerului

În răspunsul transmis către Edupedu, Ministerul Educației precizează că „premierea menționată de dumneavoastră poate fi efectuată de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar”. Documentul subliniază că FSSU „asigură, în limita bugetului aprobat, premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile internaţionale oficiale şcolare şi universitare”.

Ministerul separă astfel premierea din 3 decembrie, dedicată unor categorii specifice de competiții internaționale, de premierea elevilor înscriși de FSSU la competițiile școlare aprobate prin Ordinul 3025/2025.

Ce rezultate a avut România la Gimnaziada 2025

La ediția din Serbia, România a avut 459 de participanți, inclusiv antrenori, cea mai mare delegație prezentă. Elevii români au obținut în total 174 de medalii: 44 de aur, 54 de argint și 76 de bronz. Competiția a inclus probe pentru elevi de 11–14 ani la discipline precum atletism, tir cu arcul, taekwondo, tenis, scrimă, șah sau dans sportiv.

Care este contextul legislativ

Între timp, proiectul de lege care reintroduce bursele de excelență olimpică este blocat în Parlament. Documentul figurează de mai multe săptămâni pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, însă raportul comisiei nu a fost depus. Proiectul PL-x 464/2023 rămâne astfel în așteptare, deși include schimbări susținute de parlamentari și a fost reprogramat în repetate rânduri.

