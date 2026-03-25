Calculul cinic al lui Ilie Bolojan. Statul câștigă enorm din taxele pe combustibili. De ce nu vrea Guvernul să reducă accizele

Adrian A
25 mart. 2026, 11:31
  1. Statul, marele câștigător al scumpirilor
  2. Cum scade prețul, reducând accizele

În timp ce românii plătesc peste 10 lei pe litru de motorină, Guvernul refuză să reducă accizele. Motivul real nu ține de piață, ci de bani: statul câștigă miliarde din scumpiri.

Statul, marele câștigător al scumpirilor

În plină criză a carburanților, Guvernul transmite că nu poate reduce accizele. Cifrele arată și motivul: statul este unul dintre principalii beneficiari ai scumpirilor de la pompă.

La noile prețuri din piață, calculele sunt clare:

  • Benzină (9,30 lei/litru)
    • acciză: 3,06 lei
    • TVA: 1,48 lei
    • 👉 total stat: 4,54 lei/litru (~49%)
  • Motorină (10,22 lei/litru)
    • acciză: 2,80 lei
    • TVA: 1,63 lei
    • 👉 total stat: 4,43 lei/litru (~43%)

Cu alte cuvinte, aproape jumătate din fiecare litru ajunge direct la buget. Iar pe măsură ce prețurile cresc, statul încasează tot mai mult, fără să facă absolut nimic.

Problema reală: fiscalitatea, nu doar petrolul

Deși autoritățile invocă piața internațională, datele contrazic această narațiune. În ultimii ani, creșterea prețurilor la carburanți a fost alimentată masiv de taxe: accizele și TVA-ul au crescut cu peste 60–70%, devenind „motorul principal al scumpirii”.

Iar companiile care comercializează carburanți sunt starurile statului. Nimeni nu le spune să micșoreze vreun preț. Ba dimpotrivă, de fiecare dată când prețul petrolului a crescut, au crescut și prețurile la benzină și motorină. Și statul, oricine ar fi fost la guvernare, a dat vina pe piața internațională. Dar nu am văzut niciodată nicio reducere a prețurilor, când prețul petrolului a fost în cădere liberă.

Cum scade prețul, reducând accizele

Specialiștii în fiscalitate și energie spun că Guvernul are la îndemână un mecanism simplu de reducere a prețului . Dar nu vrea.

„Noi am propus o reducere a prețului la pompă cu 50 de bani/litru, din care 25 de bani să fie suportați de către stat și 25 de bani de către benzinărie. Statul a încasat 456 milioane de lei din creșterea TVA.

Ar putea folosi acești bani pentru reducerea temporară a prețului la motorină. Dacă ar elimina și taxa la taxă (adică aplicarea TVA după ce se adună prețul materiei prime cu acciza), motorina ar ajunge sub 9 lei.”, arată Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Guvernul susține că nu poate controla prețurile. Dar controlează taxele – iar acestea reprezintă aproape jumătate din prețul final.

