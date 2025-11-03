Valurile de scumpiri din ultimele săptămâni la carburanți îi pun din nou pe șoferii români în dificultate. Prețurile la benzină și motorină au crescut constant, iar anunțul privind majorarea accizei din 2026 nu face decât să amplifice temerile privind noi costuri ridicate la pompă. Evoluția pieței carburanților arată o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiilor și asupra transporturilor.

De ce se scumpesc din nou carburanții

În doar o săptămână, benzinăriile din România au afișat trei majorări succesive, cele mai mari diferențe fiind observate la . Potrivit datelor din teren, fiecare modificare a însemnat în medie o creștere de 0,04 lei pe litru, însă efectul cumulativ devine tot mai vizibil pentru consumatori.

La începutul săptămânii, luni 3 noiembrie, la o stație din București, motorina se vindea cu 7,81 lei litrul, iar benzina Standard costa 7,54 lei. Această evoluție reflectă un trend național de creștere constantă, care afectează direct transportul personal și cel profesional.

Comparativ cu anul 2020, diferențele de preț sunt semnificative. Un plin de 50 de litri de benzină costă acum cu 132 lei mai mult, iar același volum de motorină este mai scump cu aproape 140 de lei. Datele arată că scumpirile nu mai sunt un fenomen izolat, ci o realitate care schimbă modul în care românii își planifică deplasările zilnice.

Ce se va întâmpla din 2026

Guvernul a anunțat deja că, începând cu 1 ianuarie 2026, acciza pe carburanți va fi majorată. Specialiștii estimează că noua taxă va adăuga aproximativ 0,30 lei în plus pentru fiecare litru de sau motorină. Această măsură fiscală, deși menită să aducă venituri suplimentare la bugetul de stat, va duce inevitabil la noi creșteri ale prețurilor la pompă.

Pentru șoferi, asta înseamnă că impactul asupra bugetelor va fi și mai pronunțat. Atât transportatorii. Cât și românii obișnuiți, vor resimți scumpirile în costurile zilnice. Mulți se tem că valul de creșteri ar putea continua și după 2026, mai ales dacă prețurile internaționale la petrol vor rămâne ridicate.

Unde se găsesc cele mai mici prețuri din țară

Platforma oferă zilnic o imagine completă asupra pieței,afișând prețurile actualizate pentru toate tipurile de carburanți în fiecare oraș. Datele pentru 3 noiembrie 2025 arată diferențe considerabile între regiuni.

Cea mai ieftină benzină standard se vinde la 7,25 lei pe litru la stația Petrolium Privat din Iernuț, județul Mureș. Tot acolo se găsește și cea mai accesibilă motorină, la 7,52 lei litrul. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 3,43 lei pe litru, disponibil la stația DriveGas din București.

Aceste diferențe arată că monitorizarea atentă a pieței poate ajuta șoferii să economisească sume importante, mai ales într-un context în care fiecare ajustare de preț contează.

Cum stau lucrurile în București

În Capitală, evoluția prețurile rămâne în linie cu tendința națională. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 7,39 lei, la o stație Petrom din sectorul 5. Pentru motorină, șoferii pot găsi cel mai bun tarif de 7,67 lei, iar GPL-ul se menține la 3.43 lei pe litru, potrivit Capital.ro.

Deși diferențele față de săptămâna precedentă nu sunt spectaculoase, direcția generală rămâne clară: costul carburanților urcă lent, dar sigur. În acest context, aplicațiile care compară prețurile devin instrumente esențiale pentru toți cei care vor să reducă impactul scumpirilor asupra bugetului personal.