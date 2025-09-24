România a ajuns să aibă unele dintre cele mai ridicate prețuri la combustibil din Europa, deși prețul țițeiului scade la nivel mondial. Plătim pe benzină și motorină decât în țări ca Bulgaria, Polonia, Spania, Luxemburg sau Cipru, iar tarifele dau semne că vor continua să crească.

Cu cât au crescut prețurile la carburanți

Prețul unui litru de a ajuns să coste 7 lei și 56 de bani, iar unul de motorină costă, în medie, 7 lei și 76 de bani. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri de benzină costă 378 de lei, iar un plin de 50 de litri de motorină 382 de lei.

În ambele situații vorbim despre o majorare de 6 lei comparativ cu începutul acestei luni.

Cum sunt afectați șoferii de carburantul tot mai scump

Evident, șoferii au sesizat diferențele.

„Păi dacă înainte cheltuiam 250-350 de lei, acum cheltuim 450-500 de lei, deci cam așa”, a spus unul dintre ei.

Afectați sunt mai ales șoferii de ride-sharing. Unii acum nici nu mai văd rentabilă această meserie.

Adrian, de exemplu, este șofer la o companie de ride-sharing și a ajuns să cheltuie mai mult de 3.000 de lei pe lună doar pentru combustibil.

„Cred că este o diferență de câteva sute de lei, undeva la vreo 200 de lei. Este o diferență destul de mare. Cred că cineva care face 10 kilometri până la muncă și înapoi zi de zi, nu cred că este o gaură mare în buzunar, dar la mine este undeva la 1.500 de kilometri pe săptămână. Se simte destul de mult”, a susținut Adrian.

La 1 august, în România, cel mai mic preț pentru benzină era practicat la o benzinărie din Albești, Mureș, de 6,85 lei/l. Motorina cea mai ieftină costa 7,34 lei/l. Spre comparație, în Bulgaria, media prețurilor la 1 august era de aproximativ 6,05 lei pe litrul pentru benzină și 6,10 lei pe litrul pentru motorină. Nu e de mirare, deci, că mulți șoferi români aleg să alimenteze peste graniță.

De ce au crescut așa mult prețurile la benzină și motorină

Specialiștii în domeniu spun că tarifele la carburant au crescut nu din cauza pieței internaționale, ci din cauza politicilor pe care le practică fiecare companie și a deciziilor Guvernului. Amintim că Executivul a crescut cotele TVA și

„Din politica de preț a comercianților, pentru că ei pot să își mai ajusteze anumite marje dacă au anumite cheltuieli suplimentare la transport, în special la distribuție, pe segmentul lor. Deci nu vine din zona internațională, adică nu mai vedem prețuri de 80 sau 90 de dolari pe baril, între 60 și 70 e chiar jumătatea de aur”, a explicat Eugenia Gusilov, expert energie, pentru

Amintim că, de la 1 august 2025, s-au majorat accizele astfel:

+10% la carburanți (benzină și motorină)

+10% la băuturile alcoolice

+3% la tutun și și produse din tutun prelucrat (inclusiv alternative fără ardere)

la băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat s-au majorat accizele în funcție de cantitatea de zahăr din ele.

Asta înseamnă că acciza pentru benzina fără plumb a crescut de la 2,53 lei pe litru la 2,78 lei pe litru, iar acciza pentru motorină era de aproape 2,32 lei pe litru și a crescut la 2,55 lei pe litru.