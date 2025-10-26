B1 Inregistrari!
O șansă de sute de milioane de euro irosită. Ce a făcut România cu banii de la Uniunea Europeană pentru modernizarea aeroporturilor

Traian Avarvarei
26 oct. 2025, 19:59
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum se fac investițiile în aeroporturi în stil românesc
  2. Ce problemă există cu aeroporturile Baia Mare și Satu Mare și ce soluție se aplică pe moment

Uniunea Europeană ne-a oferit sute de milioane de euro pentru a investi în aeroporturi, dar șansa a fost în mare parte irosită. 13 aeroporturi au depus proiecte și banii trebuiau investiți în perioada 2014-2020. Dar banii nu au ajuns la timp din cauza proiectelor depuse, care nici nu au fost finalizate. Prin urmare, a fost nevoie de alți bani, luați din fondul de rezervă al Guvernului. Suntem în 2025 și câteva dintre aceste proiecte nu au fost finalizate nici astăzi.

Cum se fac investițiile în aeroporturi în stil românesc

Aeroportul Internațional Maramureș trebuia să termine lucrările până la finalul lui 2023. Acesta era termenul pentru a primi banii europeni.

Dorin Buda, director general Aeroportul Internațional Maramureș, spune că Ministerul Transporturilor a publicat abia în noiembrie 2020 Ghidul de finanțare pentru acest program. „Din păcate, n-am reușit până la finalul lui 2023 decât să atragem 109 milioane de lei, din suma totală de 213 milioane, la cât se ridică proiectul azi”.

Gabriel Zetea, președinte Consiliul Județean Maramureș, spune că situația n-a fost gestionată bine nici de autoritatea locală de la vremea respectivă: „S-a întârziat mult cu licitația. Asumăm vina asta atunci când avem și noi, trebuie să recunoaștem greșelile pe care le facem. S-a depus proiectul foarte târziu, s-a refăcut studiul de fezabilitate de trei ori. După ce am avut proiectul tehnic, a început foarte târziu execuția, abia pe finalul exercițiului financiar al anului 2023. Ca atare, și acum plătim, pentru că pentru a finaliza investiția de la aeroport, am fost nevoiți noi, ca și Consiliu Județean, să luăm un credit de 60 de milioane de lei, care este extrem de mare pentru posibilitățile financiare ale noastre, pe durată foarte scurtă, iar în fiecare an plătim 12 milioane de lei, plus dobândă, pentru a plăti acel credit”.

La cererea Ministerului Transporturilor, patru aeroporturi au primit în mai 2025 peste jumătate de miliard de lei. Altfel, banii europeni trebuiau returnați pentru proiectele nefinalizate, explică Pro TV.

La Baia Mare a fost nevoie de încă 65 de milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru lucrările care trebuiau demult finalizate.

La 60 de kilometri de Baia Mare, aeroportul din Satu Mare a fost finalizat tot cu bani de la bugetul de stat – peste 51 de milioane de lei. Între constructori și aeroport sunt nenumărate litigii.

Ce problemă există cu aeroporturile Baia Mare și Satu Mare și ce soluție se aplică pe moment

Problema este că distanța atât de mică dintre cele două aeroporturi face ca acestea să-și împartă pasagerii.

„Această proximitate – sunt 60 km – face ca între cele două aeroporturi să se canibalizeze investițiile. Se disipează. Pasagerii se împart”, recunoaște Dorin Buda, director general Aeroportul Internațional Maramureș.

Ca soluție de avarie, cele două aeroporturi își împart acum cursele. De exemplu, Baia Mare oferă curse spre Paris, iar Satu Mare spre Londra.

Însă situația se repetă și în altă parte.

Deși a avut investiții de peste 10 milioane de euro, bani europeni, aeroportul din Arad nu reușește să redeschidă liniile regulate deoarece are concurență prin Timișoara sau Oradea, dar și prin aeroporturile din Ungaria sau Serbia. Prin urmare, mai tot timpul anului, acesta stă închis.

