B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » ANAF pregătește o reformă amplă a controalelor fiscale. Cum se vor schimba verificările pentru contribuabili

ANAF pregătește o reformă amplă a controalelor fiscale. Cum se vor schimba verificările pentru contribuabili

Iulia Petcu
05 feb. 2026, 20:41
ANAF pregătește o reformă amplă a controalelor fiscale. Cum se vor schimba verificările pentru contribuabili
Sursa Foto: Facebook - Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cuprins
  1. De ce spune ANAF că actualul sistem de control nu mai funcționează
  2. Cum va fi centralizată analiza de risc și planul de control
  3. Ce promite ANAF contribuabililor onești și transparenți
  4. Cum vrea ANAF să reducă durata și costurile controalelor

ANAF anunță o reformă amplă a modului în care sunt declanșate controalele fiscale, pe fondul unor probleme structurale recunoscute chiar de conducerea instituției. Autoritățile promit reguli unitare, analiză de risc centralizată și o relație mai predictibilă cu contribuabilii.

De ce spune ANAF că actualul sistem de control nu mai funcționează

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a explicat că, în prezent, fiecare administrație fiscală locală aplică propriile criterii atunci când decide inițierea unui control. Această lipsă de coerență a dus la diferențe majore între județe și la situații considerate abuzive de către contribuabili.

„ANAF trebuie să se reorganizeze și să ajungă să facă un plan de control la nivel național”, a declarat șeful Fiscului, recunoscând că descentralizarea analizelor de risc a creat vulnerabilități. Oficialul a arătat că instituția ajunge uneori să afle din presă despre controale discutabile.

„Pentru mine a fost o reală surprindere să văd că fiecare județ în parte, județ, sector, are propria analiză de risc”, a spus Adrian Nicușor Nica. El a subliniat că, mult timp, „fiecare județ își făcea propria analiză de risc, de multe ori, doar de ei știută”.

Cum va fi centralizată analiza de risc și planul de control

Pentru eliminarea acestor discrepanțe, ANAF vrea ca analiza de risc să fie realizată exclusiv la nivel central, de Direcția Generală de Management al Riscului. Controalele ar urma să fie stabilite pe baza unui plan unic, valabil la nivel național.

„Ne-am propus ca din anul acesta analiza de risc să fie doar centralizată, doar făcută la nivelul DGNR și să avem planul de control la nivel național”, a explicat Nica. Potrivit acestuia, instituția va putea justifica clar includerea anumitor domenii în verificări.

Ce promite ANAF contribuabililor onești și transparenți

Reforma include și o schimbare de abordare față de firmele care respectă legislația fiscală și încearcă să își desfășoare activitatea transparent. Conducerea ANAF susține că verificările vor deveni mai clare și mai previzibile pentru acest tip de contribuabili.

„ANAF trebuie să se comporte diferit cu contribuabilul onest care vine, își angajează un consultant și vrea ca tot ceea ce face să fie transparent și predictibil”, a afirmat președintele instituției. El a precizat că sunt deja în lucru metodologii de control pentru diverse domenii.

Aceste metodologii vor fi discutate cu ministerele de resort și cu specialiștii din consultanța fiscală, apoi publicate pe site-ul instituției. Scopul este ca firmele să știe dinainte exact ce aspecte pot fi verificate în timpul unui control.

În același timp, Adrian Nica a atras atenția asupra unor practici problematice din contabilitate și consultanță, unde „sunt contabili experți care țin contabilitatea la 1.400 de firme la aceeași adresă, toate în fraudă”. Oficialul a menționat și confuziile legate de firmele inactive, subliniind că „inactivitatea este o penalitate”.

Cum vrea ANAF să reducă durata și costurile controalelor

Șeful Fiscului a vorbit și despre controalele care se întind pe luni întregi, generând costuri mari pentru firmele verificate. „Este la mine în control de 5 luni, nu știu pe ce se uită, nu știu ce face”, a relatat acesta, potrivit Capital.

Pentru a limita astfel de situații, ANAF va introduce indicatori de performanță care să măsoare eficiența controalelor și costurile generate. De asemenea, sunt pregătite sesiuni de instruire în care contribuabilii și consultanții vor putea semnala abuzuri sau deficiențe ale inspectorilor.

Tags:
Citește și...
Nazare prezintă planul de relansare economică: Mutăm focusul de pe consum pe investiții strategice (VIDEO)
Economic
Nazare prezintă planul de relansare economică: Mutăm focusul de pe consum pe investiții strategice (VIDEO)
Ciprian Ciucu, mesaj pentru șoferii și vatmanii STB „Nu vă scade nimeni salariile!”. Primarul general, în război cu șefii STB (VIDEO)
Economic
Ciprian Ciucu, mesaj pentru șoferii și vatmanii STB „Nu vă scade nimeni salariile!”. Primarul general, în război cu șefii STB (VIDEO)
Vânzările scad, românii sunt tot mai chibzuiți când merg la cumpărături. Datele INS
Economic
Vânzările scad, românii sunt tot mai chibzuiți când merg la cumpărături. Datele INS
Vești importante pentru viitorii pensionari. Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027
Economic
Vești importante pentru viitorii pensionari. Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027
Cum fentează ASF sau ANCOM marea reformă cu care se laudă Guvernul. Bolojan nu știe sau se uită în altă parte?
Economic
Cum fentează ASF sau ANCOM marea reformă cu care se laudă Guvernul. Bolojan nu știe sau se uită în altă parte?
Ivan: „România e acum cu peste 50% din depozitele de gaze pline” / Recomandări pentru facturi mai mici la curent și gaze (VIDEO)
Economic
Ivan: „România e acum cu peste 50% din depozitele de gaze pline” / Recomandări pentru facturi mai mici la curent și gaze (VIDEO)
Bolojan ia noi măsuri de austeritate. Nu mai crește taxe și impozite, dar taie programele pentru români. „Rabla” și „Casa Verde”, oprite de tot
Economic
Bolojan ia noi măsuri de austeritate. Nu mai crește taxe și impozite, dar taie programele pentru români. „Rabla” și „Casa Verde”, oprite de tot
Nereguli grave la RA-APPS: Cum s-au cheltuit 32 de milioane de lei pentru vila din Aviatorilor
Economic
Nereguli grave la RA-APPS: Cum s-au cheltuit 32 de milioane de lei pentru vila din Aviatorilor
Concedieri voluntare la Dacia, din 1 martie. Câți bani vor primi angajații care se oferă să plece
Economic
Concedieri voluntare la Dacia, din 1 martie. Câți bani vor primi angajații care se oferă să plece
Românii vor plăti taxe mult mai mari pentru locuințele noi începând cu vara anului 2026. Care sunt condițiile pentru a beneficia de TVA 9%
Economic
Românii vor plăti taxe mult mai mari pentru locuințele noi începând cu vara anului 2026. Care sunt condițiile pentru a beneficia de TVA 9%
Ultima oră
22:25 - Lia Savonea contraatacă. Șefa ÎCCJ desființează documentarul Recorder în plenul CSM
21:57 - Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano, înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce rol simbolic a avut prezența sa (VIDEO)
21:48 - Motivul amânării deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. Explicațiile judecătorului Dacian Dragoş
21:27 - Un tren Metropolis s-a defectat în probe. Frâna de urgență a cedat, iar butonul a rămas în mâna mecanicului
21:19 - Avarie la o conductă de gaze în Craiova. Traficul a fost restricționat, iar oamenii au fost evacuați. Cum au intervenit autoritățile (FOTO)
21:07 - Țuțuianu vrea să facă ordine în Registrul electoral. AEP verifică situația alegătorilor
20:39 - Guvernul italian schimbă regulile. Amenzi pentru părinții ai căror copii poartă cuțite asupra lor
20:38 - Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
20:05 - Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”
19:49 - Caii sălbatici din Letea, în pericol din cauza gerului și foametei. Ce șanse au animalele să supraviețuiască iernii (FOTO, VIDEO)