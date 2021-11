Claudiu Nasui: Lumina, căldura și alimentele ajung să fie un lux. Leul își pierde din valoare văzând cu ochii

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, a declarat că toate produsele din coșul de consum s-au scumpit în urma inflației. Rata creșterii inflației se află în acest moment de la 6,3%, la 7,9%, într-o singură lună, transmite Agerpres.

Potrivit economistului-șef Valentin Tătaru, până la finalul lui 2021, inflația va cunoaște o creștere explozivă, de până la aproximativ 10%.

Leul își pierde din valoare văzând cu ochii

Într-o postare pe pagina de Facebook a deputatului, acesta a afirmat că Banca Națională Română trebuie să „se ţină de misiunea ei legală de a menţine stabilitatea preţurilor”, iar Guvernul să diminueze cheltuielile.

„Leul îşi pierde din valoare văzând cu ochii. Într-o singură lună rata inflaţiei a sărit de la 6,3% la 7,9%. Avem cea mai mare creştere de preţuri de la criza financiară încoace. Absolut toate produsele din coşul de consum s-au scumpit. Mai grav, ieri a ieşit şi raportul BNR asupra inflaţiei şi toate indicaţiile sunt că vor creşte mai mult. Inflaţia este un impozit ascuns. Înseamnă scăderea valorii banilor noştri. Ne scade puterea de cumpărare a banilor. Adică nu mai putem cumpăra azi acelaşi lucru pe care îl puteam cumpăra ieri cu aceeaşi sumă”, precizează Năsui.

„Cum s-a finanţat acest deficit? Prin datorie. Datorie care s-a monetizat graţie BNR. În economie totul se plăteşte. Nu există resurse din nimic. Iar a mări masa monetară înseamnă doar o iluzie că am avea resurse, când de fapt, nu avem. Statul cheltuie aşa mult, încât ajunge să cheltuie bani pe care nu îi are. Cine pierde şi cine câştigă? Câştigă cei care primesc banii nou creaţi primii şi pierd cei care îi primesc ultimii. Primii care folosesc banii nou creaţi la preţurile mici ante-inflaţie, ultimii sunt plătiţi la preţurile mici, dar vor cumpăra la rândul lor la preţurile mari post-inflaţie. Se numeşte efect Cantillon. Pe scurt, câştigă statul şi pierd toţi românii. Iar cei mai afectaţi sunt tocmai cei mai săraci”, explică deputatul USR.

Lumina, căldura și alimentele ajung să fie un lux

„Sărăcim fără ca statul să ne ia un leu din buzunar prin faptul că distruge puterea de cumpărare a leului. Ce ar trebui să facă BNR? Să se ţină de misiunea ei legală de a menţine stabilitatea preţurilor. Din păcate, nu o face decât cu paşi foarte târzii şi timizi.

Ce ar trebui să facă Guvernul? Să reducă cheltuielile să nu mai practice deficite enorme. Cât am fost ministru am tăiat o groază de cheltuieli inutile şi am început cea mai amplă reorganizare a ministerului din istoria sa tăind numărul de posturi cu 40%. Degeaba cresc cu 1 leu pensiile dacă apoi cresc preţurile cu 2 lei”, scrie Năsui.

Rata anuală a inflației a crescut în Uniunea Europeană de la 3,2%, în luna august, până la 3,6%, în luna septembrie.