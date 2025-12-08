Dragoș Pîslaru anunță că va face plângere la împotriva consiliilor județene care au achiziționat microbuze școlare la suprapreț. Între cei anchetați ar putea fi și actualul premier .

Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European

Achiziția de microbuze școlare, prin , la suprapreț a fost una dintre dezvăluirile presei, care a lovit puternic în PNL și PSD. Jurnaliștii au arătat, în baza documentelor de achiziție că mai multe consilii județene au cumpărat microbuze școlare electrice la prețuri astronomice, de la o anumită firmă aparținând fiului unei membre de partid.

Practic a fost vorba despre o schemă prin care firma respectivă a obținut contracte pentru livrarea acestor microbuze, de la consiliile județene conduse de președinți PNL. Între instituțiile implicate se află și Consiliul Județean Bihor care a inițiat o astfel de achiziție, la suprapreț, pe vremea când era condus de actualul premier, Ilie Bolojan.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că a sesizat Parchetul European pe acest subiect. El a declarat că va transmite rezultatele verificărilor Corpului de Control către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței.

Conform sursei citate, verificările au scos la iveală diferențe semnificative de preț între microbuze similare și nereguli în listele localităților beneficiare. Astfel, au fost ridicate suspiciuni cu privire la onestitatea cu care au fost utilizate fondurile europene. Ministrul a declarat că MIPE, instituția pe care o reprezintă nu are rol judiciar, dar va lucra pentru a preveni astfel de probleme în viitoarele proiecte.

Ce s-a întâmplat cu fondurile europene pentru microbuze

Apelul de proiecte cu titlul „Microbuze electrice pentru elevi” a fost gândit pentru a permite comunităților locale să achiziționeze destinate copiilor din mediul rural, care fac naveta la unitățile școlare. Analiza documentațiilor transmise de consiliile județene arată, potrivit ministrului Dragoș Pîslaru, că implementare a fost neuniform și lipsit de o coordonare centralizată.

În locul unui sistem integrat, cu achiziții centralizate și standarde unitare, fiecare județ a derulat propriile proceduri. Astfel s-a ajuns la proceduri separate, fiecare structură stabilind propriile caiete de sarcini și valori estimative de vânzare. De aici s-a ajuns la prețuri diferite pentru aceleași tipuri de microbuze

„Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene. Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni”, a spus ministrul.

Probleme sesizate de ministrul Dragoș Pîslaru

În total, au fost 74 de achiziții derulate individual de către 40 de județe, conform ministrului Dragoș Pîslaru. Între acestea se numără și județul Bihor, unde prețul de achiziție pentru un microbuz școlar a fost de 218.000 de euro, comparativ cu prețul mediu recomandat de UE, de 80 – 90.000 de euro.

„Această descentralizare, deși justificată de dorința de flexibilitate locală, a generat efecte absolut reprobabile: diferențe semnificative de preț între microbuze similare și lipsa unor justificări clare privind diferențele majore de cost. Au fost identificate situații în care același tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziționat, în județe diferite, la valori semnificativ variabile — între un minim de 99.000 euro și un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferențele”, a arătat ministrul Fondurilor Europene.

Potrivit spuselor sale, diferențele de preț pentru microbuzele școlare achiziționate de consiliile județene au fost chiar și de trei ori, raportat la valoarea cea mai mică. Or, a spus Pîslaru, nu există justificări tehnice sau financiare care să acopere diferențele majore de cost. Ministrul suspectează o înțelegere de tip cartel, lucru care apare și din vizualizarea condițiilor în care s-au făcut achizițiile, de la o anumită companie.

„Diferența semnificativă de preț pentru microbuze similare ridică suspiciuni de înțelegere între firme (preț de cartel), prețul nereprezentând o imagine reală a prețurilor practicate pe piață”, susține Pîslaru.

Achiziții suspecte pentru microbuze școlare

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a mai spus că ofertele de preț nu au fost fundamentate și au generat un potențial prejudiciu. Cu alte cuvinte, schema „microbuzul școlar” a avut drept scop nu atât asigurarea unor mijloace de transport pentru copii, ci devalizarea fondurilor PNRR.

Dragoș Pîslaru susține că sunt indicii de achiziței ineficientă sau neconformă prin prisma obligativității de respectare a principiilor de legalitate, eficiență și economicitate în utilizarea optimă a alocării bugetare prin PNRR.

„Totodată, există diferențe între listele localităților beneficiare de microbuze electrice conform cererii de finanțare și localitățile care au primit în final microbuze conform proceselor verbale de predare/primire”, a mai arătat Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a sesizat organele competente

În acest context, ministrul a dispus transmiterea tuturor constatărilor către instituțiile abilitate. Este vorba despre Parchetul European, Departamentul pentru Luptă Antifraudă și Consiliul Concurenței.

„Rolul lor este să verifice dacă diferențele de preț și modalitatea de utilizare a informațiilor minime obligatorii din ghid au fost simple erori administrative sau practici care afectează buna gestionare a fondurilor europene. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu are rolul de procuror sau de judecător. Altfel spus, nu avem calitatea legală să dăm verdicte definitive ori să condamnăm potențiale încălcări ale legii”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

Ministrul susține că din aceste situații trebuie să învățăm pentru viitor. El a precizat că MIPE va lucra împreună cu ministerele de linie pentru ca viitoarele apeluri să includă și obligativitatea unei analize de piață. Dragoș Pîslaru spune că banii europeni sunt bani publici, iar folosirea lor corectă și transparentă depinde însăși modernizarea României.

„Ce trebuie însă să facem la nivel administrativ este să învățăm din aceste situații și să aplicăm lecțiile pentru viitor. Vom lucra împreună cu ministerele de linie pentru ca viitoarele apeluri de proiecte europene să includă obligativitatea unei analize de piață solide, a unor prețuri de referință realiste și a unei coordonări mai eficiente între instituții”, a mai spus ministrul.

CJ Bihor, condus de Ilie Bolojan, implicat în „schema microbuzul”

Mai multe consilii județene, conduse de politicieni PNL au pus la cale o schemă de achiziție, la suprapreț, din fonduri PNRR, a microbuzelor școlare destinate elevilor. A fost implicat inclusiv Consiliul Județean Bihor, condus, la acel moment de actualul premier, Ilie Bolojan. Din cauza acestei scheme, conform relatărilor economedia.ro, în loc să fie achiziționate 3.200 de microbuze, au fost cumpărate doar 1.300.

Pe 24 august 2024, Ilie Bolojan anunța, ca președinte al CJ Bihor, că a demarat procedurile pentru achiziția a 25 de microbuze electrice, prin PNRR. Prețul acestora era estimat la peste 30 de milioane de lei. Per bucată, prețul stabilit a fost de 1,2 milioane de lei, aproximativ 241.000 de euro.

„Consiliul Judetean Bihor a lansat licitatia pentru achizitia de microbuze scolare electrice destinate transportului elevilor din judetul Bihor. Vom achizitiona 25 de microbuze, cu o valoare totala de peste 30 de milioane de lei. Termenul pentru depunerea ofertelor este 27 august 2024. Finantarea este asigurată din fonduri europene, prin PNRR. In acest program sunt eligibile consiliile judetene, prin intermediul cărora, în parteneriat cu primäriile, scolile vor fi dotate cu microbuze electrice. Pentru a putea accesa aceastã finantare, au fost incheiate parteneriate cu 25 de primării din mediul rural. În fiecare comună va fi transferat câte un microbuz electric pentru transportul elevilor. În perioada următoare vom lansa licitatia pentru alte 22 de microbuze scolare electrice, printr-un proiect derulat de Administratia Fondului pentru Mediu, cu finantare guvernamentală”, scria Ilie Bolojan pe Facebook pe 2 august 2024.

În februarie 2025, Consiliul Județean Bihor a anunțat că a achiziționat microbuzele pentru 27,2 milioane de lei cu TVA, aproximativ 1,1 milioane de lei bucata, respectiv circa 218.000 de euro. Prețul este mai mult decât dublul celui estimat de autoritățile europene, de 80.000-90.000 de euro pe bucată.

Microbuze vândute pe linie de partid

Achiziția microbuzelor s-a făcut de la aceeași firmă cu care au colaborat, în cadrul acestei scheme, și ceilalți președinți de consilii județene ai PNL. Este vorba despre Aveuro International SRL, controlată de Vlad Mircea Papuc. Această firmă a câștigat licitațiile pentru microbuze electrice în 60% dintre județe. Iar prețurile au sărit de 200.000 de euro.

Pentru cei care nu știu, el este fiul Rodicăi Papuc (66 de ani) din Câmpina, fost consilier județean și președinta Organizației Județene de Femei a PNL Prahova. Despre aceasta se spune că a fost omul de bază al fostului președinte al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, acuzat de corupție.

Compania a avut, în 2024, un profit net de 68,7 milioane de lei, datorat afacerilor cu microbuze pentru elevi. Profitul a fost de 15,6 ori mai mare decât cel realizat în 2023 (1.462%). Cifra de afaceri în 2024 a fost de 255,6 milioane de lei, în creștere de 6,7 ori (566%), față de anul 2023. Afacerile cu microbuze au fost atât de profitabile încât Vlad Mircea Papuc și-a permis să plătească 8 milioane de euro pentru achiziția fostului magazin Eva din centrul Bucureștiului.

Potrivit datelor analizate de economedia.ro, un Ford electric costă în jur de 64.000 de euro, iar carosarea pentru transport de persoane se ridică la circa 15.000 de euro. În total, prețul ajunge undeva la 80.000 de euro. Aveuro le-a vândut cu peste 200.000 de euro, la Consiliul Județean Bihor.