Bogdan Ivan, ministrul Energiei, dă asigurări că românii nu vor rămâne fără căldură în perioada următoare, de . Conform estimărilor meteo, până pe 14 ianuarie, România se va confrunta cu temperaturi ce vor scădea sub – 19 grade.

Bogdan Ivan dă asigurări că există resurse de gaze

susține că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face faţă perioadelor cu temperaturi scăzute. Bogdan Ivan a subliniat că în această perioadă, statul exportă gaze naturale și face profit. În nici un caz, a precizat el, nu se fac importuri din Rusia.

„Suntem pregătiţi pentru a face faţă zilelor geroase”, a declarat ministrul Energiei, într-o intervenţie la Digi 24.

Întrebat despre speculațiile care circulă în ultima perioadă conform cărora țara noastră nu are suficientă energie și gaze pentru că trebuie să ajutăm Republica Moldova și Ucraina, ministrul a negat. Ivan a precizat că este vorba despre știri false, fără legătură cu realitatea. El a spus că România este singura țara europeană care a avut încărcate la capacitate maximă la 1 noiembrie.

„E o teză falsă. România, astăzi, este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de metri cubi de gaze și avem în depozite trei miliarde de metri cubi de gaze. Depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 68%, astăzi”, a explicat ministrul.

România exportă gaze naturale

Ministrul Bogdan Ivan a amintit că încă din vara anului trecut a început stocarea rezervelor de gaz. Autoritățile s-au asigurt că în depozite vor exista stocuri suficiente pentru a asigura consumul intern, indiferent de condițiile de temperatură. În acest context, el a precizat că țara noastră nu mai face importuri de gaze din Rusia, așa cum se întâmpla în trecut.

„Noi nu mai importăm gaz din Federaţia Rusă din 2023, aşa că suntem în afara acestui şantaj energetic pe care ei l-au făcut faţă de noi. În acelaşi timp, România se comportă astăzi ca un potenţial jucător regional. O parte din gazele naturale pe care le producem le vindem către Republica Moldova și tranzităm gaze către Ucraina. Acest lucru aduce venituri”, a precizat ministrul Energiei.

Oficialul guvernamental a subliniat că statul român nu renunță la propriile resurse pentru a-i ajuta pe vecini. Către aceștia este livrat gaz adus din alte părți, companiile românești comportându-se ca intermediari. Aceste tranzacții aduc profituri statului.

„Nu degrevăm România de această resursă importantă, ci, din contră, folosim gazul natural al altor state pentru a ajuta şi pe vecinii noştri, făcând profituri prin companiile româneşti”, a adăugat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan, despre liberalizarea pieței gazelor

În acest context, ministrul Energiei a vorbit și despre procesul de liberalizare a pieței gazelor naturale și despre eliminarea plafonului de tarifare pentru populație. Bogdan Ivan s-a declarat încrezător că după eliminarea , de la 1 aprilie, preţurile nu vor creşte. El spune că există oferte în piaţă mai mici decât preţul plafonat.

„Am început încă de anul trecut, în septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un şoc la fel ca în cazul energiei electrice. Să nu existe o creștere abruptă a preţului la gazele naturale. În momentul de faţă, după ce am setat aceste lucruri, avem oferte din piaţă şi sub preţul plafonat astăzi. Am mare încredere că în momentul în care am făcut organizarea pentru data de 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri”, a afirmat ministrul Ivan.

Potrivit spuselor sale, în situații excepționale, care ţin de pieţele externe, liberalizarea se va face gradual, pe parcursul anului viitor. Scopul urmărit este de a proteja persoanele fizice și companiile de o creștere bruscă a prețurilor.

„În situaţia puţin probabilă că vor exista perturbaţii pe piaţa internaţională, pe piaţa regională, în materie de gaze, am pregătit alternativa. Vom avea o reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027. Facem acest lucru pentru a proteja persoanele fizice şi companiile de o creştere bruscă a preţurilor. În cel mai rău caz, vom avea o prelungire cu un an și o reducere graduală a acestui plafon”, a adăugat Ivan.