Consumul de vin, la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii. Ce aleg românii în loc

Ana Beatrice
04 ian. 2026, 23:40
Consumul de vin, la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii. Ce aleg românii în loc
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Se schimbă gusturile consumatorilor de vin
  2. De ce cheltuie clienții tot mai puțin în wine baruri
  3. Cât de gravă este, de fapt, criza vinului în Europa și România

Consumul de vin traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Scăderea este vizibilă la nivel global, fiind mult mai accentuată în cazul vinului roșu. Producția și vânzările s-au redus semnificativ în aproape toate piețele importante, pe fondul presiunilor economice tot mai puternice. România urmează același trend.

Inflația, scăderea puterii de cumpărare și incertitudinea financiară îi determină pe consumatori să fie mult mai prudenți în cheltuieli. Tot mai mulți consumatori aleg vinuri din game inferioare de preț. Alții renunță complet, orientându-se către băuturi cu un conținut alcoolic mai scăzut.

Se schimbă gusturile consumatorilor de vin

Piața vinului trece printr-o perioadă de instabilitate accentuată, resimțită direct la nivelul barurilor specializate. Proprietarii de wine baruri vorbesc tot mai des despre scăderea numărului de clienți și despre seri în care încasările au fost mult sub așteptări. Anul 2025 s-a dovedit dificil, iar singura lună care a reușit să mai echilibreze vânzările a fost decembrie.

În acest context, preferințele consumatorilor se schimbă rapid, iar producătorii încearcă să țină pasul cu noile cerințe. Băuturile cu un conținut alcoolic mai redus câștigă teren, fiind percepute ca mai accesibile și mai ușor de consumat. Totodată, vinurile albe sunt tot mai căutate, în timp ce vinurile roșii pierd constant din popularitate.

„Aş merge la scăderi între 10-20% la consumul de vin. Consumul de vin roşu e în continuă scădere, iar vinul rose de aproape 2 ani aproape nu mai este în trend, astfel că producătorii mici şi mijlocii întâmpină mari probleme în vânzarea vinurilor rose”, a precizat un specialist în vinuri. notează observatornews.ro.

De ce cheltuie clienții tot mai puțin în wine baruri

Nu doar numărul clienților a scăzut, ci și valoarea notei de plată în localurile specializate în vinuri premium. Bonul mediu este vizibil mai mic față de anii trecuți, semn că prudența financiară a devenit o regulă.

Dacă în weekend consumul ajunge încă la 350–400 de lei de persoană, în timpul săptămânii sumele cheltuite se reduc aproape la jumătate.

„Anul ăsta a fost, cumva, mai greu decât în fiecare an. A coincis şi cu faptul că oamenii cheltuiesc mai puţin. Aleg să iasă din casă mai rar şi atunci când ies nu vor să mai consume, spre exemplu vinuri scumpe”, a spus un proprietar de wine bar.

Cât de gravă este, de fapt, criza vinului în Europa și România

Declinul consumului de vin în Europa s-a accentuat constant în ultimele decenii. În ultimii 25 de ani, scăderea a ajuns la aproximativ 35%. Perspectivele pentru 2025 sunt și mai îngrijorătoare, specialiștii anticipând un recul istoric.

„Scad pieţe importante: Franţa, Italia, Spania. Cel mai mult a scăzut China”, a declarat reprezentantul Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi.

Pentru a limita efectele acestei crize, Comisia Europeană a aprobat la Bruxelles un plan de sprijin destinat industriei viticole. Printre măsurile adoptate se numără acordarea de subvenții pentru defrișarea definitivă a viței-de-vie, o decizie menită să reducă excedentul de producție și să stabilizeze piața.

Nici sectorul viticol românesc nu scapă de aceste dificultăți. Deși producția anuală este estimată la aproximativ 4 milioane de hectolitri, doar o mică parte ajunge efectiv în comerț.
