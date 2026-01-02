Anul acesta vine cu vești mai puțin plăcute și pentru proprietarii de locuințe. Pe la carburanți, alcool și tutun, cresc și impozitele pe proprietate.

Măsura nu îi afectează doar pe cei care dețin locuințe, ci va avea efecte în lanț. Chiriașii vor simți direct aceste majorări. Costurile suplimentare vor fi, cel mai probabil, reflectate în chirii mai mari și în creșterea cheltuielilor lunare.

Cât de mult vor crește chiriile în 2026

Anul 2026 aduce noi scumpiri pentru chiriași, iar locuințele nu fac excepție. Experții imobiliari atrag atenția că majorările de preț nu vor fi uniforme. Acestea vor diferi de la un județ la altul, în funcție de zonă și de nivelul impozitelor locale.

Estimările indică o creștere medie a chiriilor pentru apartamente cuprinsă între 5% și 15%. Această majorare va pune o presiune suplimentară pe bugetele lunare ale chiriașilor.

În marile orașe, impactul este deja evident. În , chiriașii vor fi nevoiți să plătească cu aproximativ 100 de euro mai mult în fiecare lună. Dacă în 2025 chiria medie era de 780 de euro, anul acesta aceasta poate ajunge până la 880 de euro, potrivit datelor citate de Antena 3 CNN.

De ce explodează chiriile în marile orașe ale României

Creșterea chiriilor în marile orașe ale țării devine din ce în ce mai evidentă față de anii anteriori. La Cluj-Napoca, chiriașii care plăteau în 2024 aproximativ 580 de euro pe lună vor resimți o creștere semnificativă. În 2026, chiria va ajunge la aproape 700 de euro lunar.

Nici orașele de la malul mării nu sunt ferite de acest trend. La Constanța, chiria medie va crește cu aproximativ 50 de euro față de anul trecut. Această majorare pune o presiune serioasă pe bugetele lunare ale chiriașilor.

Analistul economic Adrian Negrescu explică faptul că există mai multe interpretări ale acestui fenomen, potrivit „Newsweek”. Unii consideră această situație o evoluție firească. Scăderea puterii de cumpărare face ca tot mai mulți români să nu își permită achiziția unei locuințe. În aceste condiții, mulți sunt împinși către piața chiriilor, mai ales în marile centre urbane.

Alții pun aceste creșteri pe seama politicilor fiscale ale statului. Majorarea TVA-ului și creșterea dobânzilor la creditele imobiliare au contribuit direct la . La toate acestea se adaugă inflația ridicată, cea mai mare din Uniunea Europeană.