B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Anamaria Prodan, adevărul despre schimbarea de look la 53 de ani: „Nu am operații estetice”

Anamaria Prodan, adevărul despre schimbarea de look la 53 de ani: „Nu am operații estetice”

Selen Osmanoglu
05 ian. 2026, 14:13
Anamaria Prodan, adevărul despre schimbarea de look la 53 de ani: „Nu am operații estetice”
Anamaria Prodan. Sursa foto: Captură video - Unica / YouTube
Cuprins
  1. Anamaria Prodan, înainte de „Survivor”
  2. „Am 53 de ani și mă simt ca la 30”
  3. Proiecte TV și apariția la „Survivor – Povești din junglă”

La 53 de ani, Anamaria Prodan continuă să atragă atenția prin aparițiile sale și nu ezită să experimenteze cu imaginea personală. Deși o parte dintre fani susțin că impresara arată mai bine ca în tinerețe, alții au pus transformarea sa pe seama unor intervenții estetice. Înainte de plecarea la „Survivor”, Anamaria Prodan a decis să lămurească public aceste speculații.

Anamaria Prodan, înainte de „Survivor”

Chiar înainte de a pleca la filmările pentru „Survivor”, Anamaria Prodan a vorbit deschis despre schimbările sale de imagine și a negat categoric că ar fi apelat la operații estetice. Impresara a explicat că aspectul său întinerit se datorează tratamentelor de întreținere și echilibrului interior.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exizomi la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioara. Dar, cum mi-a spus și ea: >. În momentul în care-ți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click.

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30”

Deși neagă intervențiile estetice, Anamaria Prodan recunoaște că îi place să experimenteze cu look-ul său și nu ascunde faptul că poartă extensii de păr. Impresara spune că secretul întineririi sale nu stă în bisturiu, ci într-un ritual zilnic de îngrijire și într-un stil de viață echilibrat.

După lansarea parfumului care îi poartă numele, Anamaria Prodan și-a extins activitatea și în zona de beauty, lansând o serie de produse cosmetice dedicate îngrijirii personale.

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț. Îmi place să port extensii! Am cele mai bune extensii de păr. Am parteneri de nădejde în business-urile mele de care sunt foarte mândră și în care am pus foarte mult suflet și enorm de multă muncă. Sunt foarte mulțumită de noul meu look”, a mai spus aceasta.

Proiecte TV și apariția la „Survivor – Povești din junglă”

Pe lângă activitățile sale din business, Anamaria Prodan este implicată și în proiecte de televiziune. Din 8 ianuarie, de luni până vineri, emisiunea „Survivor – Povești din junglă” aduce telespectatorilor detalii din culisele competiției, comentarii aprinse și discuții nevăzute din show-ul difuzat în weekend.

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, alături de Bursucu, se află în prezent în Republica Dominicană, unde descoperă universul „Survivor”, inspectează zonele de filmare și cunosc oamenii care dau viață acestui sezon.

Tags:
Citește și...
Vedeta care a trecut prin iad la Desafio: „Am venit fără păr, umflată toată. A fost teribil!”
Monden
Vedeta care a trecut prin iad la Desafio: „Am venit fără păr, umflată toată. A fost teribil!”
Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
Monden
Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
Monden
Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
Andreea Berecleanu, amintiri dureroase din copilăria trăită în comunism: „Era după ’85, când devenise extrem de dur”
Monden
Andreea Berecleanu, amintiri dureroase din copilăria trăită în comunism: „Era după ’85, când devenise extrem de dur”
Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
Monden
Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
Sacrificiile pe care Andreea Marin le-a făcut pentru visul său. Detalii mai puțin știute ies la iveală: „Dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite” (VIDEO)
Monden
Sacrificiile pe care Andreea Marin le-a făcut pentru visul său. Detalii mai puțin știute ies la iveală: „Dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite” (VIDEO)
Jorge, vacanță cu peripeții în Thailanda: „Două zile nu am ieșit din cameră”
Monden
Jorge, vacanță cu peripeții în Thailanda: „Două zile nu am ieșit din cameră”
Mădălina Ghenea, dezamăgită în relații: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Monden
Mădălina Ghenea, dezamăgită în relații: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)
Monden
Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Monden
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Ultima oră
16:35 - Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
16:31 - Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron. Ce afirmații au făcut inculpații despre Prima Doamnă a Franței
16:24 - Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
15:57 - Vedeta care a trecut prin iad la Desafio: „Am venit fără păr, umflată toată. A fost teribil!”
15:56 - Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
15:47 - Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
15:33 - Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
15:26 - Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanța din New York. Imagini impresionante cu fostul președinte al Venezuelei (VIDEO)
15:19 - Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
14:59 - Italian arestat după ce și-a bătut fiul cu o lingură de lemn. Copilul a fost luat de serviciile sociale (VIDEO)