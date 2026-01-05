La 53 de ani, Anamaria Prodan continuă să atragă atenția prin aparițiile sale și nu ezită să experimenteze cu imaginea personală. Deși o parte dintre fani susțin că impresara arată mai bine ca în tinerețe, alții au pus transformarea sa pe seama unor intervenții estetice. Înainte de plecarea la „Survivor”, Anamaria Prodan a decis să lămurească public aceste speculații.

Anamaria Prodan, înainte de „Survivor”

Chiar înainte de a pleca la filmările pentru „Survivor”, Anamaria Prodan a vorbit deschis despre schimbările sale de imagine și a negat categoric că ar fi apelat la operații estetice. Impresara a explicat că aspectul său întinerit se datorează tratamentelor de întreținere și echilibrului interior.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exizomi la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioara. Dar, cum mi-a spus și ea: >. În momentul în care-ți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click.

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30”

Deși neagă intervențiile estetice, Anamaria Prodan recunoaște că îi place să experimenteze cu look-ul său și nu ascunde faptul că poartă extensii de păr. Impresara spune că secretul întineririi sale nu stă în bisturiu, ci într-un ritual zilnic de îngrijire și într-un stil de viață echilibrat.

După lansarea parfumului care îi poartă numele, Anamaria Prodan și-a extins activitatea și în zona de beauty, lansând o serie de produse cosmetice dedicate îngrijirii personale.

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț. Îmi place să port extensii! Am cele mai bune extensii de păr. Am parteneri de nădejde în business-urile mele de care sunt foarte mândră și în care am pus foarte mult suflet și enorm de multă muncă. Sunt foarte mulțumită de noul meu look”, a mai spus aceasta.

Proiecte TV și apariția la „Survivor – Povești din junglă”

Pe lângă activitățile sale din business, Anamaria Prodan este implicată și în proiecte de televiziune. Din 8 ianuarie, de luni până vineri, emisiunea „Survivor – Povești din junglă” aduce telespectatorilor detalii din culisele competiției, comentarii aprinse și discuții nevăzute din show-ul difuzat în weekend.

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, alături de Bursucu, se află în prezent în Republica Dominicană, unde descoperă universul „Survivor”, inspectează zonele de filmare și cunosc oamenii care dau viață acestui sezon.