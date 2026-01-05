Aproape 12.000 de angajaţi au fost concediaţi anul trecut în România, de doua ori mai mulţi decât în 2024, iar valul de concedieri se va menține și anul acesta. IT-ul, call-centerele și industria auto vor fi cele mai lovite domenii.

„IT-ul suferă de 3 ani”

În IT sunt așteptate concedieri mai ales în rândul juniorilor. Activitatea lor va putea fi făcută și de inteligența artificială. Doar specialiștii din vârful piramidei sunt feriți de concedieri.

De altfel, patronii investesc tot mai mult în AI pentru a-și eficientiza business-urile pe termen lung. De asemenea, multe companii își vor muta activitățile în țări cu costuri mai mici.

„IT-ul suferă de 3 ani, nu ştiu ce să zic. Domeniul IT și Automotive au fost cele mai afectate. Ai acolo ORACLE, Tremend, Mai multe companii afectate de restructurări. Depinde foarte mult de AI și în Romania depinde daca se liniștesc schimbările fiscale. Că asta a afectat în ultimii 3 ani”, spun oamenii.

Concedieri și în finanțe și resurse umane

România a devenit în ultimii 15–20 de ani un hub regional pentru finanțe, resurse umane, IT sau suport clienți. Și aici vor fi concedieri.

„Se anunţă concedieri masive din câte am înţeles, angajările sunt stopate şi nu ştim ce va mai urma. Salariile nu cred că vor mai creşte. M-aş orienta către ceva doar pentru mine, nu m-aş mai angaja cu contract de muncă, aş face un proiect personal din care să pot să şi câştig”, spune un angajat, citat de

Restructurări și în industria auto

În plus, industria auto din Europa traversează o criză, care se resimte și în fabricile de la noi.

Dacia, de exemplu, urmează să facă noi anul acesta. Ele ar putea reduce numărul de angajați la uzină cu până la 900 de persoane. În prezent sunt aproximativ 11.000 de salariați în Automobile Dacia SA.

Astfel de concedieri au mai fost organizate. În 2024, de exemplu, personalului de bani, în funcție de vechime, pentru a pleca voluntar. Potrivit documentului intern publicat atunci de presa economică, cea mai mică sumă a fost acordată persoanelor cu până la doi ani vechime, respectiv 22.000 de lei, iar cea mai mare salariaților cu peste 16 ani – 185.000 de lei.