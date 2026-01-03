B1 Inregistrari!
Obligațiile fiscale mici dispar din evidențele ANAF în 2026. Cine beneficiază de ștergerea datoriilor

Obligațiile fiscale mici dispar din evidențele ANAF în 2026. Cine beneficiază de ștergerea datoriilor

Iulia Petcu
03 ian. 2026, 13:44
Obligațiile fiscale mici dispar din evidențele ANAF în 2026. Cine beneficiază de ștergerea datoriilor
Sursă Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce datorii fiscale au fost șterse automat de ANAF la începutul lui 2026
  2. Care este baza legală a anulării creanțelor
  3. Ce tipuri de creanțe sunt eliminate din evidențele fiscale
  4. De ce nu se aplică aceeași regulă și pentru datoriile locale

ANAF  a început anul 2026 cu aplicarea unei măsuri prevăzute explicit de legislația fiscală, care vizează ștergerea automată a unor datorii foarte mici. Decizia are impact direct asupra contribuabililor cu obligații restanțe nesemnificative, aflate în evidențele organului fiscal central al finalului anului trecut.

Ce datorii fiscale au fost șterse automat de ANAF la începutul lui 2026

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a eliminat toate creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central care, la date de 31 decembrie 2025, aveau o valoare mai mică de 40 de lei. Măsura este aplicată automat, fără solicitare din partea contribuabililor, și are la bază prevederile Codului de procedură fiscală.

Plafonul de 40 de lei se aplică totalului obligațiilor fiscale neachitate ale unui contribuabil, nu fiecărei datorii în parte, potrivit informațiilor publicate de ZF.ro. Astfel, dacă suma cumulată a restanțelor este sub acest prag, acestea sunt eliminate integral din evidențele ANAF în primele zile ale noului an.

Care este baza legală a anulării creanțelor

Anularea acestor sume este reglementat explicit de Codul de procedură fiscală, fiind o practică aplicată anual de administrația fiscală. „Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori“, conform alin. (5) art.266 din Codul de Procedură Fiscală.

Textul legal clarifică faptul că ștergerea se face doar pentru creanțele aflate în sold la final de an și doar dacă acestea nu depășesc pragul stabilit. Scopul măsurii este reducerea costurilor administrative generate de urmărirea unor sume foarte mici, considerate ineficiente din punct de vedere fiscal.

Ce tipuri de creanțe sunt eliminate din evidențele fiscale

Pe lângă obligațiile fiscale propriu-zise, legislația prevede anularea și altor tipuri de creanțe bugetare aflate sub plafonul legal. Ordinul nr. 727/2019 stabilește că sunt eliminate inclusiv amenzi sau alte sume transmise spre recuperare organelor fiscale, dacă acestea se încadrează în limita prevăzută de lege.

„Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare înscrise în titluri executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru anulare de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile ale anului următor”, conform Ordinului nr. 727/2019.

De ce nu se aplică aceeași regulă și pentru datoriile locale

Regula anulării automate nu se aplică în mod direct creanțelor administrate de autoritățile fiscale locale, precum impozitele sau amenzile locale, relatează stiripesurse.ro. În aceste situații, consiliile locale au competența de a stabili propriile plafoane de anulare, prin hotărâre, fără a depăși limita maximă prevăzută de Codul de procedură fiscală.

Această diferență în aplicare face ca un contribuabil să poată avea datorii locale mici neșterse automat, chiar dacă obligațiile către bugetul de stat au fost eliminate. Decizia finală rămâne la nivelul administrațiilor locale, în funcție de politicile fiscale adoptate.

