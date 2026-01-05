Un anunț de angajare la Lidl a stârnit mii de comentarii pe Facebook. Panoul arăta că un vânzător în magazin e plătit lunar cu 7.350 de lei brut. Suma include tichete de masă, prime și bonusuri.

Cum au reacționat internauții la anunțul de angajare la Lidl

Opiniile exprimate au fost dintre cele mai diverse, unii invocând situația din țările în care s-au mutat:

„7.350 brut, asta înseamnă 4.299 net. Din care v-a trebui să scazi 800 tichetele, minuuuuusss 80 lei impozitul pe tichete, asta înseamnă 3.500. Dar 3.500 este salariul mediu, așa cum spun ei, dar ca nou angajat, niciodată nu o să ai 3.500 deci să spunem 3.100. Din ăștia trebuie să scazi sporurile și overtime ( pentru că nu în fiecare săptămână vei lucra în weekend sau vei sta peste program) deci mare minune dacă iei 3.000 de lei, dar de 3.000 de lei ești universal, cari marfă, așezi marfă, speli pe jos, curățenie, casierie și pe lângă asta trebuie să stai și bine cu nervii că la noi nu e mentalitatea de afară când vine vorba de colegi, sunt mulți sifonari care da cu ciocu , iar managerii se cred zeii pe pământ. Merită?”

„Este salariul brut. Un casier ia un jur de 3.300-3.800 lei, plus bonuri însă este muncă de hamal”

„4.299 de lei net. Aici se includ prime, bonusuri, bonuri și spor de weekend și sărbători. Deci cam tot la 2.500 de lei ajungem dacă scădem astea, majoritatea angajatorilor preferă să dea liber zilele pe care le-ai muncit de sărbători legale decât să ți le plătească”.

„Văd în comentarii multe multe plângeri referitor la muncă … Nu înțelege nimeni că asta e lumea în care trăim? Eu locuiesc în Olanda Și vă spun cu mâna pe inimă cunosc manager olandez de Filială Lidl care își suflecă mânecile și pune produse pe rafturi sau se apucă de descărcat tirul de marfă și la fel că el am văzut mulți cu funcții înalte care fac și muncă mai grea. Eu lucrez în administrația unei companii la fel când am puțin timp liber îmi duc gunoiul îmi șterg masa de praf etc Cred că noi oameni nu am înțeles încă că nu te ține nimeni în puf și dacă nu ne place sistemul ar trebui să ne unim și să-i dăm jos. Dar nu se întâmplă așa că ar trebui să ne adaptăm la ce avem. Și dacă nu, oricine poate face o afacere dacă alegem să nu fim angajați”

„Nu aș lucra la Lidl nici pe 6.000 lei net. Un angajat acolo, e un robot universal”

„Băi atâta vorbiți de bonusuri, sporuri, ore extra, weekenduri. Voi aveți impresia că cei din diaspora, la care multi dintre voi le spuneți când vin în concediu „hai da și tu o cafea, că tu ai de unde”, credeți că ei/noi muncim doar de luni până vineri, de la 9-17???? Nicidecum! Muncim și nopți și zile și extra ore și weekenduri, că toți vrem bani, nu? Și voi vă plângeți prin comentarii că vai că bonusuri că ore extra că weekenduri. Concluzie: nu vă place munca, dar toți vreți salarii și funcții!!! Și mai apoi urlați că vreți salarii ca afară (dar nu aceleași condiții de muncă, nuuuu, voi vreți 8h, din care – pauză), dar totuși vreți să fiți independenți „suveraniști”. Hmmm cred că unii aveți probleme grave la mansardă”

„Cam așa e în RO muncă puțină pe bani mulți dacă nu stat degeaba pe ajutoare. Lista de la forțele de muncă e lungă. nu merge nimeni. La firme de-abia reușești să angajezi un muncitor. Nici la negru nu găsești muncitori, chiar dacă îi plătești cu 200 de lei sau mai mult ca să facă ceva prin grădină. Mai bine stau la birt și beau pe caiet. Iar tinerii care abia și-au terminat școala vor salarii de 7.000 sau mai mult când ei nu știu absolut nimic. Deci cum să să muncească în RO pe 3.500 net? Mai bine stai pe banii părinților, pe ajutoare sau pleci salahor în străinătate, însă și acolo se împute treaba și mai sunt revoltați pe nepalezii care chiar muncesc la noi”

Ce spune Lidl

Lidl are circa 382.400 de angajați, dintre care peste 13.000 în România. Compania spune că „acționează cu responsabilitate față de oameni, societate și mediu”.

„În toate domeniile sale de activitate, Lidl este o companie care acționează cu responsabilitate față de oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea este metoda prin care își îndeplinește, zi de zi, promisiunea cu privire la calitate”, transmite compania în toate comunicatele sale.