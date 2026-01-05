B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Andreea Berecleanu, amintiri dureroase din copilăria trăită în comunism: „Era după ’85, când devenise extrem de dur”

Andreea Berecleanu, amintiri dureroase din copilăria trăită în comunism: „Era după ’85, când devenise extrem de dur”

Selen Osmanoglu
05 ian. 2026, 14:57
Andreea Berecleanu, amintiri dureroase din copilăria trăită în comunism: „Era după ’85, când devenise extrem de dur”
Sursa foto: Instagram - @andreeaberecleanu
Cuprins
  1. O copilărie cu lipsuri, protejată de sacrificiul părinților
  2. Cozile, parte din viața de zi cu zi
  3. Umbra dosarelor politice și limitele impuse de regim

Astăzi, Andreea Berecleanu este una dintre cele mai respectate și longevive prezentatoare de știri din România, cu o carieră solidă și o viață personală împlinită. Însă drumul până aici nu a fost lipsit de greutăți. Vedeta a vorbit recent despre copilăria sa trăită în comunism, o perioadă marcată de lipsuri și sacrificii, pe care părinții săi au încercat să le ascundă de ea și de sora ei.

O copilărie cu lipsuri, protejată de sacrificiul părinților

Invitată în emisiunea „Banc Show”, Andreea Berecleanu a rememorat anii dificili ai comunismului, când lipsa alimentelor devenise o realitate cotidiană pentru majoritatea românilor. Jurnalista a povestit cum părinții ei făceau eforturi considerabile pentru ca fetele să nu simtă greutățile prin care trecea familia.

„Părinții noștri au trăit alte momente. Lor le era greu. Noi nu am simțit asta pentru că făceau într-un fel în care noi să ne simțim, dar îmi aduc aminte că, la un moment dat, mama punea un pui pe masă. Și am luat oasele încă o dată și încă o dată. Își aduce aminte și mama de chestia asta. Eu nu eram o gurmandă, mâncam foarte puțin, dar ei se sacrificau… Era după ’85, când devenise extrem de dur”, și-a amintit Andreea Berecleanu, conform Click.

Cozile, parte din viața de zi cu zi

Pentru copilul de atunci, realitatea dură a comunismului nu era percepută ca o traumă, ci ca o normalitate. Andreea Berecleanu a explicat că statul la cozi făcea parte din viața cotidiană și, uneori, era privit chiar ca o ocazie de socializare.

„Se formau cozi la pui, tacâmuri sau nes. Ne anunțam unii pe alții, între noi, că mergem să stăm la coadă. Acolo, practic, era o parte din viața noastră. Era o continuare a jocului vieții. Nu o vedeam ca pe ceva nasol… «nasol» vine tot de pe vremea aia. Ca și «nașpa», ca și «mișto»… Sunt cuvinte pe care eu le iubesc, pentru că îmi aduc aminte de acea perioadă”, a spus aceasta.

Umbra dosarelor politice și limitele impuse de regim

Dincolo de lipsurile alimentare, familia Andreei Berecleanu a fost afectată și de contextul politic al vremii. Jurnalista a mărturisit că în familia sa au existat mai mulți deținuți politici, lucru care a influențat parcursul profesional al celor apropiați.

„Depinde cum vezi perioada, cum te cresc ai tăi, ce ți se vorbește în familie. E adevărat că în familia mea au fost mulți deținuți politici și atunci dosarele unchilor, mătușilor existau și nu a fost foarte amuzant pentru familia mea în perioada respectivă, pentru că ascensiunea profesională nu prea exista, deși erau oameni cu studii superioare…”, a spus ea.

În ciuda tuturor dificultăților, Andreea Berecleanu spune că privește acea perioadă cu echilibru și recunoștință. Valorile primite în familie și modul în care părinții au gestionat lipsurile au ajutat-o să își construiască un parcurs solid.

