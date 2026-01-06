B1 Inregistrari!
De ce e rău să fii bogat? Iancu Guda: „Veniturile ridicate duc la risipă şi pierderea reperelor”

Traian Avarvarei
06 ian. 2026, 09:57
De ce e rău să fii bogat? Iancu Guda: „Veniturile ridicate duc la risipă şi pierderea reperelor”
Analistul economic Iancu Guda. Sursa foto: Iancu Guda / Facebook

Analistul economic Iancu Guda insistă că „se poate economisi și cu venituri mici”, „cine vrea să economisească reușește”, iar „veniturile ridicate duc la risipă şi pierderea reperelor”.

Ce spune Iancu Guda despre venituri și economii

Analistul economic susține că a extras statistici din comunitatea celor 153.000 utilizatori ai aplicației pe care a dezvoltat-o și a ajuns astfel la concluziile de mai sus.

Ce au arătat statisticile:

  • „SE POATE ECONOMISI SI CU VENITURI MICI ‼️ Cei cu venituri
  • CRESC VENITURILE – CRESC CHELTUIELILE 😞 Rata de economisire pentru urmatoarele 3 categorii de venituri (urmatoarele 3 coloane de la stanga), respectiv 5000 – 7500 ; 7500 – 10.000 si 10.000 – 15.000, este relativ similara la cca 13% – 14% (cu mici exceptii). Pentru venit de 7500 lei se economiseste cca 1000 lei / luna, dar la venit de 12.500 lei se economiseste 1750 lei / luna. Deci economii suplimentare de 750 lei desi venitul aditional este 5000 lei.
  • VENITURILE FOARTE MARI DUC LA RISIPA SI PIERDEREA REPERELOR‼️ Cei cu venituri > 30.000 lei economisesc mai putin decat cei cu venituri intre 20.000 – 30.000 lei, mai ales in lunile de vacanta ori sarbatori”

Concluzia lui Iancu Guda e că „CINE VREA SA ECONOMISEASCA, REUSESTE💡”

