Rețelele sociale sunt inundate de postări în care oamenii se plâng de impozitele uriașe aplicate anul acesta. Inclusiv în București, unde veniturile sunt mai mari, revolta e în creștere. Oamenii se plâng că majorările de impozite sunt mult mai mari decât au spus guvernanții.

Exemple de impozite de plătit în Sectorul 3

Pe grupul de Facebook „Cetățean Sector 3”, o bucureșteancă a remarcat faptul că premierul Ilie Bolojan a vorbit de o pe locuințe de maximum 80%, dar creșterile depășesc semnificativ acest prag.

Autoarea postării oferă două exemple clare pentru Sectorul 3:

Ap. 45,84 mp cu impozit 430 lei in 2026 fata de 183 lei in 2025;

Ap. 75,55 mp cu impozit 779 lei in 2026, fata de 291 lei in 2025.

În ambele cazuri, majorarea depășește de 2,5 ori valoarea actuală.

Postarea ei a generat multe comentarii, unii amenințând chiar cu greva fiscală. „Nu plătesc până nu le reduc. Grevă fiscală!”, a scris un bărbat.

Alții au punctat că Guvernul doar a stabilit niște directive, iar nivelul impozitării până la urmă de autoritățile locale, scrie

Iar un alt internat a adus în discuție valoarea locuințelor: apartamentele erau evaluate anterior la un preț mediu de aproximativ 40 mii euro, în timp ce piața imobiliară indică acum valori de 100-110 mii de euro pentru un apartament.

Ce impozite se mai plătesc în București

Un bucureștean s-a plâns pe TikTok că trebuie să plătească 640 de lei pentru un apartament cu trei camere, aproape dublu față de anul trecut, plus 18 lei pentru locul de parcare și impozitul pe mașină.

Proprietarul unui apartament cu trei camere din Sectorul 1 are de achitat 600 de lei. Spre comparație, anul trecut a plătit impozit sub 300 de lei.

Iar o bătrână din Sectorul 3 că i-a fost crescut impozitul de la 280 de lei la 700 de lei.