Salariul minim din Venezuela rămâne un subiect extrem de sensibil și intens dezbătut. În ultimii ani, autoritățile au anunțat mai multe măsuri menite să atenueze efectele devastatoare ale inflației. Cu toate acestea, venitul minim legal nu a cunoscut nicio majorare semnificativă de mult timp.

Consecințele sunt vizibile zi de zi. Pentru o mare parte a populației active, salariul minim nu mai acoperă nici măcar cheltuielile de bază. În acest context, Venezuela ajunge constant în topurile negative la nivel mondial. Totodată, ocupă fără echivoc ultimul loc în America Latină în ceea ce privește nivelul legal.

De ce este salariul minim din Venezuela considerat cel mai scăzut din regiune

La nivel regional, Venezuela se remarcă printr-un record negativ greu de trecut cu vederea, având cel mai mic salariu minim din America Latină. Diferența față de următoarea țară din clasament depășește 150 de dolari. Venitul minim legal este fixat la doar 130 de bolivari.

Această sumă este echivalentul a aproximativ 2,50 dolari americani, la cursul oficial al . Această sumă este neschimbată din martie 2022, fără nicio actualizare ulterioară. În ciuda presiunilor repetate exercitate de angajați și sindicate, autoritățile nu au anunțat nicio ajustare a salariului de bază, notează wradio.com.

Cum a evoluat salariul minim din Venezuela sub administrația lui Maduro

Evoluția salariului minim din Venezuela a fost marcată de schimbări frecvente, mai ales după instalarea la putere a lui în 2013. Autoritățile au apelat în mod repetat la majorări salariale. Acestea au fost promovate ca soluții pentru limitarea efectelor inflației și pentru menținerea puterii de cumpărare a angajaților.

Un exemplu elocvent este anul 2017, când salariul minim a fost majorat de șase ori. Acesta a crescut de la 40.638,15 bolivari în ianuarie la 177.507,44 bolivari în noiembrie. În 2018, guvernul a introdus o reconversie monetară, lansând „bolivarul suveran” și eliminând cinci zerouri din moneda veche, cu scopul de a simplifica tranzacțiile și de a stabiliza sistemul monetar.

Efectele au fost însă limitate, iar inflația a continuat să erodeze rapid veniturile populației. În decembrie 2018, salariul minim a fost stabilit la 4.500 de bolivari suverani, echivalentul a aproximativ 6,19 dolari americani. Acest nivel nu a reușit să oprească declinul veniturilor reale.