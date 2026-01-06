B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Salariul minim din Venezuela șochează lumea. Nu a mai fost majorat din 2022 și nu acoperă nici cheltuielile de bază

Salariul minim din Venezuela șochează lumea. Nu a mai fost majorat din 2022 și nu acoperă nici cheltuielile de bază

Ana Beatrice
06 ian. 2026, 19:13
Salariul minim din Venezuela șochează lumea. Nu a mai fost majorat din 2022 și nu acoperă nici cheltuielile de bază
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce este salariul minim din Venezuela considerat cel mai scăzut din regiune
  2. Cum a evoluat salariul minim din Venezuela sub administrația lui Maduro

Salariul minim din Venezuela rămâne un subiect extrem de sensibil și intens dezbătut. În ultimii ani, autoritățile au anunțat mai multe măsuri menite să atenueze efectele devastatoare ale inflației. Cu toate acestea, venitul minim legal nu a cunoscut nicio majorare semnificativă de mult timp.

Consecințele sunt vizibile zi de zi. Pentru o mare parte a populației active, salariul minim nu mai acoperă nici măcar cheltuielile de bază. În acest context, Venezuela ajunge constant în topurile negative la nivel mondial. Totodată, ocupă fără echivoc ultimul loc în America Latină în ceea ce privește nivelul salariului minim legal.

De ce este salariul minim din Venezuela considerat cel mai scăzut din regiune

La nivel regional, Venezuela se remarcă printr-un record negativ greu de trecut cu vederea, având cel mai mic salariu minim din America Latină. Diferența față de următoarea țară din clasament depășește 150 de dolari. Venitul minim legal este fixat la doar 130 de bolivari.

Această sumă este echivalentul a aproximativ 2,50 dolari americani, la cursul oficial al Băncii Centrale a Venezuelei. Această sumă este neschimbată din martie 2022, fără nicio actualizare ulterioară. În ciuda presiunilor repetate exercitate de angajați și sindicate, autoritățile nu au anunțat nicio ajustare a salariului de bază, notează wradio.com.

Cum a evoluat salariul minim din Venezuela sub administrația lui Maduro

Evoluția salariului minim din Venezuela a fost marcată de schimbări frecvente, mai ales după instalarea la putere a lui Nicolás Maduro în 2013. Autoritățile au apelat în mod repetat la majorări salariale. Acestea au fost promovate ca soluții pentru limitarea efectelor inflației și pentru menținerea puterii de cumpărare a angajaților.

Un exemplu elocvent este anul 2017, când salariul minim a fost majorat de șase ori. Acesta a crescut de la 40.638,15 bolivari în ianuarie la 177.507,44 bolivari în noiembrie. În 2018, guvernul a introdus o reconversie monetară, lansând „bolivarul suveran” și eliminând cinci zerouri din moneda veche, cu scopul de a simplifica tranzacțiile și de a stabiliza sistemul monetar.

Efectele au fost însă limitate, iar inflația a continuat să erodeze rapid veniturile populației. În decembrie 2018, salariul minim a fost stabilit la 4.500 de bolivari suverani, echivalentul a aproximativ 6,19 dolari americani. Acest nivel nu a reușit să oprească declinul veniturilor reale.

Tags:
Citește și...
Impozitele pe clădiri au sărit în aer în marile orașe. Câți bani scot românii din buzunare după măsurile lui Bolojan
Economic
Impozitele pe clădiri au sărit în aer în marile orașe. Câți bani scot românii din buzunare după măsurile lui Bolojan
Cât îl costă noile impozite pe Ilie Bolojan. Ce taxe plătește acum pentru casă și apartament
Economic
Cât îl costă noile impozite pe Ilie Bolojan. Ce taxe plătește acum pentru casă și apartament
„Săracul” Ion Țiriac. A fost depășit în topul celor mai bogați români
Economic
„Săracul” Ion Țiriac. A fost depășit în topul celor mai bogați români
Calm temporar pe piața gazelor naturale din Europa. Ce factori globali stau în spatele ieftinirilor
Economic
Calm temporar pe piața gazelor naturale din Europa. Ce factori globali stau în spatele ieftinirilor
Presiune pe costuri și creșteri salariale moderate în 2026. Ce așteptări pot avea angajații
Economic
Presiune pe costuri și creșteri salariale moderate în 2026. Ce așteptări pot avea angajații
Furie la afișarea noilor impozite: „La noi, e aproape triplu!”. Ce sume se cer în București
Economic
Furie la afișarea noilor impozite: „La noi, e aproape triplu!”. Ce sume se cer în București
De ce e rău să fii bogat? Iancu Guda: „Veniturile ridicate duc la risipă şi pierderea reperelor”
Economic
De ce e rău să fii bogat? Iancu Guda: „Veniturile ridicate duc la risipă şi pierderea reperelor”
Bunică din Sectorul 3, exasperată, vorbește singură pe stradă: „700 de lei impozitul la casă, măi, băiete? Arză-i-ar focu’!” (VIDEO)
Economic
Bunică din Sectorul 3, exasperată, vorbește singură pe stradă: „700 de lei impozitul la casă, măi, băiete? Arză-i-ar focu’!” (VIDEO)
Controverse după un anunț de angajare într-un hipermarket. Ce spun românii despre salariul oferit
Economic
Controverse după un anunț de angajare într-un hipermarket. Ce spun românii despre salariul oferit
„Se anunță concedieri masive”. Românii care riscă să rămână fără locuri de muncă
Economic
„Se anunță concedieri masive”. Românii care riscă să rămână fără locuri de muncă
Ultima oră
20:39 - Sfântul Ioan Botezătorul, prăznuit pe 7 ianuarie. Puțini știu ce rugăciune trebuie spusă în această zi pentru sănătate și noroc
20:39 - Pretențiile lui Trump asupra Groenlandei tensionează relațiile din NATO. Fregată germană mutată în Marea Nordului
20:35 - Scumpirile măresc darul de nuntă. Cât trebuie să pui în plic, în 2026
20:09 - Război în Orientul Mijlociu. Sute de turiști blocați pe o insulă exotică din cauza luptelor
20:05 - Cum a petrecut Irinel Columbeanu sărbătorile, după ce viața lui s-a schimbat radical: „Stă la căldurică și citește Biblia”
20:00 - Doina Teodoru pare că l-a dat uitării pe Cătălin Scărlătescu. Cu cine a plecat actrița în vacanță
19:36 - Scandal politic la Urgențe. PNL cere demisia prefectului de Argeș, acuzat de abuz în funcție
19:17 - Două rase celebre de pisici, interzise în Olanda. Cum își justifică autoritățile decizia
18:48 - Un deputat USR desființează „reformele” lui Bolojan: „Nu există voință politică…doar propagandă” (VIDEO)
18:42 - Adela Popescu l-a dat de gol pe Radu Vâlcan! De ce se teme celebrul prezentator TV: „Face pe el de frică”