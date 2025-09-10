B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Cum să reduci factura la electricitate. Echipamentele casnice care încarcă consumul de curent

Cum să reduci factura la electricitate. Echipamentele casnice care încarcă consumul de curent

Adrian Teampău
10 sept. 2025, 09:36
Cum să reduci factura la electricitate. Echipamentele casnice care încarcă consumul de curent
Foto simbol: Pixabay

Factura de electricitate a devenit o problemă pentru marea majoritate a românilor, după 1 iulie, când a fost liberalizat prețul. În cele mai multe cazuri, sumele de plată s-au dublat ori chiar s-au triplat.

Cuprins:

  • Soluțiile pentru reducerea consumului de energie
  • Care sunt cei mai mari consumatori
  • Alte echipamente energofage din locuință
  • Cât de mult consumă un aer condiționat

Soluțiile pentru reducerea consumului de energie

În condițiile, în care statul nu pare deloc interesat să reglementeze piața de energie în favoarea consumatorilor, aceștia trebuie să-și ia singuri măsuri de protecție. Iar reducerea consumului de energie electrică este cea mai la îndemână dintre acestea.

În aceste condiții, experții în eficiență energetică au identificat mai multe posibile soluții aflate la îndemâna românilor afectați de scumpirea facturilor la electricitate. E drept că implementarea unora dintre acestea necesită investiții financiare destul de serioase care vor aduce beneficii în timp.

În primul rând, trebuie să alegi aparatele electrocasnice cu un nivel ridicate de eficiență energetică și cu funcții eco. Acestea au un consum redus de energie. În al doilea rând, pentru a evita funcționarea pe perioadă lungă, este bine să folosiți programatoare și prize inteligente. De asemenea, echipamentele trebuie oprite complet deoarece menținerea lor în stand by poate încărca factura cu 10%. Izolarea locuinței are drept efect menținerea unei temperaturi constante, optime, iar acest lucru reduce nevoia de încălzire sau răcire.

Panourile fotovoltaice pot suplimenta energia electrică achiziționată de la furnizori, iar acest lucru se va vedea la valoarea facturii care poate scădea cu până la 70%. Panourile fotovoltaice sunt eficiente dacă există și un sistem de stocare a energiei produse cu ajutorul luminii solare

Potrivit specialiștilor, peste 50% din consumul de energie electrică într-o locuință se datorează câtorva echipamente electrocasnice, considerate mari consumatori. Drept care, monitorizarea și reducerea consumului la aceste aparate se va regăsi și pe facturile primite de la furnizorii de electricitate.

Care sunt cei mai mari consumatori

Frigiderul este un echipament electrocasnic ce funcționează non-stop, astfel că și consumul energetic este pe măsură. Practic, un frigider este responsabil pentru aproximativ 25% din consumul lunar. Modelele vechi, fabricate în urmă cu mai bine de 10 ani, au un consum mai mare de energie, cu până la 40%, comparativ cu cele mai noi.

Drept urmare, se recomandă achiziția unui frigider din clasa energetică A sau B, cu un consum redus. În al doilea rând, temperatura trebuie setată la  3-5°C pentru frigider și -18°C pentru congelator. De asemenea, se recomandă ca preparatele să fie lăsate să se răcească complet înainte de a fi puse la frigider. Iar pentru o ventilație corectă este bine să lăsați spațiu echipament și peretele pe care este așezat, chiar dacă pare că ocupă mai mult loc.

Mașina de spălat rufe și uscătorul de rufe sunt doi mari consumatori. Mașina de spălat consumă cea mai mare cantitate de energie atunci când încălzește apă, astfel că se recomandă folosirea ciclurilor de spălare cu temperatură redusă. De exemplu, un ciclu de spălare la 90 grade C poate consuma de trei ori mai mult curent decât unul la 30 grade C.

În cazul mașinii de spălat mai sunt recomandate, pentru reducerea consumului, încărcarea cuvei la capacitatea recomandată și selectarea unor programe ecologice ce reduc consumul. De asemenea, este bine să asigurați o întreținere corespunzătoare echipamentului.

Uscătorul de rufe poate încărca factura la electricitate cu 12-14%. De aceea nu trebuie folosit decât în caz de nevoie, nu în mod regulat. Modelele mai vechi, fără pompă de căldură, pot consuma până la 5 kWh pentru un singur ciclu de uscare.

Alte echipamente energofage din locuință

Boilerul electric și încălzitorul de apă sunt responsabili pentru un consum mediu de 12-15% din factură. Boilerul electric este un echipament necesare și foarte uzitat în gospodăriile în care nu există apă caldă curentă. Pentru a reduce consumul este bine să setați temperatura apei la 40-50 grade Celsius.

O altă soluție este de a monta un programator care să pornească echipamentul doar atunci când este nevoie. Alegerea unui model cu izolație termică superioară este recomandată. O alternativă la boilere sunt panourile solare care încălzesc apa cu ajutorul razelor solare. Folosirea unui astfel de sistem reduce consumul cu până la 60%.

Cuptorul electric și plita electrică sunt responsabile pentru un consum mediu de 8-12% din valoarea facturii. Alege electrocasnice cu funcție de încălzire rapidă și clasă energetică superioară.

Gătitul zilnic poate majora semnificativ factura la energie, motiv pentru care se recomandă să folosiți capace pentru vasele de gătit, dat fiind că reduc timpul de gătire. De asemenea, prepararea unor cantități mai mari de mâncare, o dată, reduce consumul. În cazul cuptorului electric se recomandă oprirea acestuia cu 10 minute înainte de final. Preparatul se va coace în căldura reziduală.

Cât de mult consumă un aer condiționat

Echipamentul de aer condiționat produce un consum medicu de energie de 10% din factura lunară, vara și iarna. Un echipament de 12.000 BTU poate consuma între 0,7 și 1,2 kWh pe oră.

Astfel, factura de electricitate se încarcă cu aproximativ 100 lei pe lună, în funcție de utilizare. Pentru a reduce consumul este nevoie să curățați filtrele aparatului și să setați temperatura la valoarea optimă, 24-25°C vara și 22°C iarna.

Pentru a evita risipa este bine să închideți ușile și ferestrele care dau spre exterior atunci când puneți în funcțiune aerul condiționat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
Economic
România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
Record istoric pentru prețul aurului. A depășit pragul psihologic de 500 de lei
Economic
Record istoric pentru prețul aurului. A depășit pragul psihologic de 500 de lei
De ce trebuie să ne așteptăm la noi concedieri și măsuri de austeritate. Cum am ajuns într-un „dezastru fiscal” și ce se va întâmpla cu nivelul nostru de trai: „Pentru o bună parte dintre noi, s-ar putea ca 2024 să fi fost cel mai bun an”
Economic
De ce trebuie să ne așteptăm la noi concedieri și măsuri de austeritate. Cum am ajuns într-un „dezastru fiscal” și ce se va întâmpla cu nivelul nostru de trai: „Pentru o bună parte dintre noi, s-ar putea ca 2024 să fi fost cel mai bun an”
Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici
Economic
Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici
Creștere lentă a economiei: INS anunță un plus de doar 0,3% în primele șase luni ale anului
Economic
Creștere lentă a economiei: INS anunță un plus de doar 0,3% în primele șase luni ale anului
Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
Economic
Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
Economic
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
O româncă a revenit acasă după 23 de ani de muncă în străinătate. De ce a rezistat doar 10 luni, apoi iar a plecat în afară: „Mi s-a părut absurd”
Economic
O româncă a revenit acasă după 23 de ani de muncă în străinătate. De ce a rezistat doar 10 luni, apoi iar a plecat în afară: „Mi s-a părut absurd”
Păun: Dacă vreun partid din coaliția asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
Economic
Păun: Dacă vreun partid din coaliția asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”
Economic
Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”
Ultima oră
09:55 - Donald Trump, huiduit într-un restaurant din Washington. Protestatarii l-au comparat cu Hitler
09:50 - Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția
09:35 - Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)
09:27 - Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul
09:14 - Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva”
09:05 - Cum a reușit Răzvan Exarhu să învingă depresia: „Umorul negru, autoironic, înseamnă instinct de conservare, de supraviețuire”
09:00 - Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
08:50 - România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
08:36 - La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat
08:33 - Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”