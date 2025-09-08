Pentru o bună parte dintre români, e posibil ca 2024 să fi fost cel mai bun an din punct de vedere economic, deoarece dezastrul fiscal de acum e atât de mare, încât s-ar putea ca măsurile de luate anul acesta să fie insuficiente pentru redresarea țării. Cristian Hostiuc, director editorial ZF, argumentează într-un articol de ce ne așteaptă vremuri și mai grele, marcate de o scădere consistentă a puterii de cumpărare.

Cuprins

Ce semne există că o vom duce tot mai rău economic

De ce măsurile de austeritate de acum ar putea fi insuficiente

Cristian Hostiuc susține în articolul său că e iar pe trend ascendent și „ne ducem spre 9-10% în acest an”. Cursul valutar leu-euro crește, dar nu și salariile românilor: „Din luna august am intrat într-o perioadă de cel puţin un an în care inflaţia va fi mai mare decât creşterea nominală a salariului, ceea ce va duce la o creştere real negativă a câştigurilor”.

Companiile nu mai investesc, nu mai caută oameni și nu mai majorează salariile. „Fiecare companie se uită în organigramă să vadă de unde mai poate tăia”. Totul se vede în economia României, care a încetinit și „în fiecare lună suntem cu un picior în zona de recesiune”, precum și în a românilor, scrie Cristian Hostiuc, pentru .

„În sectorul de stat vor urma restructurări de poziţii bugetare, vor mai scădea unele sporuri şi beneficii, se vor impozita anumite venituri, ceea ce, în final, va însemna o reducere a câştigurilor salariale şi o scădere a puterii de cumpărare. Dacă businessul privat a dat doi paşi înapoi, companiile încercând să se protejeze de înrăutăţirea vremurilor economice, politice şi sociale, economia şi-a pierdut din forţa de creştere, iar întrebarea care se pune acum este dacă mai are motoare de creştere”, mai notează Hostiuc.

Acesta a mai scris că sectorul IT, care ne-a adus o creștere economică substanțială, acum e pe zero și nu mai are din ce să mai crească. De asemenea, industria scade de cinci ani încoace şi noi depindem de Germania, care se confruntă cu propriile probleme economice.

Cum puterea de cumpărare a scăzut, evident asta se vede în consum: de la o rată de creştere de 9% pe an, acesta a ajuns la numai 2% pe an. Procentul ar putea ajunge la zero când se va vedea în creşterea de TVA şi accize.

În opinia lui Cristian Hostiuc, e normal ca după 25 de ani de creștere economică să existe o reașezare, dar întrebarea e cine va reuși, totuși, să tragă economia înainte? „Pentru că, din punct de vedere politic şi social, suntem deja traşi înapoi”.

„Dintr-un anumit punct de vedere, pentru o bună parte dintre voi, dintre noi, s-ar putea ca 2024 să fi fost cel mai bun an. Cu toţii suntem de acord că măsurile fiscale vor tăia din puterea de cumpărare, vor schimba anumite lucruri în bugetul personal al fiecăruia, nu vor mai fi atât de mulţi bani disponibili şi pentru altceva.

Dezastrul fiscal este atât de mare, creşterea datoriei statului este atât de rapidă, încât măsurile de corecţie fiscală de acum s-ar putea să fie insuficiente. Indiferent ce se va întâmpla şi ce măsuri fiscale se vor lua, toate aceste lucruri vor mânca din puterea de cumpărare a fiecăruia în următorii ani”, a mai susținut Cristian Hostiuc, pentru ZF.