din ultimii ani, care s-au accentuat în ultimele luni, au schimbat obiceiurile de cumpărături ale românilor, iar comercianții încep să se adapteze.

Cuprins

Cum fac economii românii

Ce surprize sunt în obiceiurile de cumpărături ale românilor

Cum fac economii românii

Ca să mai economisească bani, românii nu mai cumpără la fel de mult, ci des și puțin, exact cât au nevoie.

În prima jumătate a anului, românii au cheltuit pe bunuri de larg consum cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numai că dacă luăm în calcul , această creștere practic dispare.

Magazinele mici, de cartier, au pierdut din clienți, care s-au orientat spre marile supermarketuri.

Unii cumpărători au renunțat la țigări, gustări dulci și băuturi fără alcool. De asemenea, se cumpără mai mult marfă românească și mărcile proprii introduse de supermarketuri (aici avansul e de 23%!).

„Suntem mai cumpătați așa, avem grijă de fiecare, nu le mai risipim și ne luăm cât ne trebuie, mai facem și alte mâncăruri care nu necesită atâtea”, a spus un cumpărător, pentru

Ce surprize sunt în obiceiurile de cumpărături ale românilor

Pe de altă parte, mâncarea pentru animale este categoria vedetă a acestui an, cu o creștere a cantităților vândute de 12%. Au mai crescut vânzările de produse de înfrumusețare și mâncare semi și gata preparată. De asemenea, oamenii au pus în coș cu 11% mai multe sticle de vin.