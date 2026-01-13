Fondurile de pensii private obligatorii ( ) au înregistrat un randament mediu de 19,2% în anul 2025. Este cel mai ridicat de la înființare, în urmă cu 18 ani, iar acest lucru însemnă beneficii mai mari pentru cotizanți

Fondurile de pensii private devin mai profitabile

După aproape 18 ani de funcționare, fondurile de pensii private au înregistrat un randament istoric, în 2025. Potrivit informațiilor oficiale, furnizate de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), cele șapte fonduri au înregistrat un randament mediu de 19,2%.

Este cel mai ridicat din aproape 18 ani de funcționare Activele administrate au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro). Vorbim despre o creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

„Rezultatele record din 2025 au venit pe fondul creşterii robuste a valorii companiilor listate la Bursa de Valori de la Bucureşti (unde fondurile din Pilonul 2 investesc circa un sfert din banii administraţi), precum şi a îmbunătăţirii cotaţiilor titlurilor de stat româneşti (unde Pilonul 2 investeşte aproape două treimi din bani)”, potrivit calculelor APAPR prezentate pe .

Asociaţia subliniază că această creştere semnificativă a activelor nete demonstrează stabilitatea şi atractivitatea sistemului financiar românesc.

Milioane de români sunt înscriși la Pilonul 2

Fondurile de pensii private (Pilonul 2) reunește 8,4 milioane de , în majoritate populație activă. Aproximativ 4,6 milioane dintre aceștia contribuie constant cu câte 4,75% din venitul brut, parte a contribuției sociale CAS de 25%. Pilonul 2 de pensii reprezintă al doilea cel mai valoros activ financiar al românilor, după depozitele bancare. Acesta constituie o formă sigură de economisire pe termen lung pentru cei cu venituri mici.

La finalul anului 2025, activele acumulate echivalau cu 10,5% din Produsul Intern Brut al țării. Majoritatea banilor, aproximativ 94%, sunt investiți în România, ceea ce face ca cele șapte fonduri să fie cei mai importanți investitori instituționali autohtoni. Pilonul 2 contribuie semnificativ la finanțarea datoriei publice, la accesul companiilor românești la capital și la susținerea creșterii economice și a locurilor de muncă.

Potrivit APAPR, din activele nete totale, de 201,6 miliarde de lei, o treime provine din câștigurile din investiții. Este vorba despre aproximativ 75,4 miliarde de lei. De la înființare și până în prezent, fondurile Pilonului 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,3%, mult peste rata medie anuală a inflației de 4,7% pe aceeași perioadă.

Cât are un cotizant în conturi la fondurile de pensii private

Un român cu salariul mediu care a contribuit constant la Pilonul 2 are în prezent în cont aproximativ 55.662 de lei. Suma este aproape șapte ori mai mare decât acum zece ani. Aproximativ 1,1 milioane de participanți la fondurile de pensii private au acumulat în conturi peste 50.000 de lei.

Până în 2025, au fost efectuate aproximativ 300.000 de plăți către participanți și moștenitori. Valoarea totală a sumelor plătite a fost de 5,9 miliarde de lei. Doar în 2025, s-au plătit 2,65 miliarde de lei către 88.000 de beneficiari. Suma este dublă, în raport cu anul precedent. Plățile se realizează la pensionarea pentru limită de vârstă sau pentru invaliditate ori în cazul decesului participantului către moștenitori.

La sfârșitul anului 2025, peste 1,5 milioane de participanți aveau cont online la administrator, pentru a-și verifica banii și istoricul contribuțiilor. În același an, peste 1 milion de români au accesat site-ul pilonul2.ro pentru informații despre fondurile de pensii, deschiderea de conturi online sau consultarea detaliilor privind sistemul de pensii private.

Schimbările aduse de anul 2026

Anul 2026 vine cu schimbări importante pentru cotizanții la fondurile de pensii private. adoptată interzice beneficiarilor să-și mai retragă întreaga sumă din conturi. Aceștia pot recupera, în primă fază, doar până la 30%. Restul banilor sunt plătiți eșalonat, lunar, ca supliment la pensia de stat.

Motivul are legătură nu neapărat cu dorința actualei echipe guvernamentale de a proteja beneficiarii, cât pentru a le ține cât mai mult banii. Mare parte din cotizațiile la Pilonul 2 sunt investite în titluri de stat. Iar Guvernul are tot interesul să se folosească de banii românilor fără grijă că va trebui să-i returneze la scandență.

Or, impunând restricții la retragere, evident, banii contribuabililor la Pilonul 2 rămân mai mult timp la dispoziția guvernului