Acasa » Economic » A început a doua etapă a recalculării pensiilor. Cine va primi majorări și când

A început a doua etapă a recalculării pensiilor. Cine va primi majorări și când

Iulia Petcu
03 oct. 2025, 12:02
Sursa foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Cuprins
  1. Cât se majorează pensiile și câte dosare au fost procesate
  2. Cum prelucrează Casa de Pensii cererile
  3. Ce trebuie să facă pensionarii în cazul respingerii cererii

A doua etapă a recalculării pensiilor este deja în desfășurare, iar primele plăți au ajuns la beneficiari. Pensionarii care au muncit suplimentar, au primit sporuri, sau al 13-lea salariu se bucură acum de sume în plus, menite să recompenseze efortul depus de-a lungul carierei.

Cât se majorează pensiile și câte dosare au fost procesate

Conform datelor oficiale, creșterea media a pensiilor este de aproximativ 100 de lei. Până în prezent, peste 100.000 de dosare au fost verificate și introduse în plată, iar pensionarii așteaptă ca banii suplimentari să fie virați începând cu luna noiembrie. La nivel național, aproximativ 220.000 de dosare sunt în procesare, iar în București s-au depus circa 18.000 de cereri.

Mulți beneficiari se plâng însă că obținerea adeverințelor necesare durează mult, unii strângând documente încă din primăvară pentru a-și finaliza dosarele.

Cum prelucrează Casa de Pensii cererile

Reprezentanții Casei de Pensii explică că există două categorii principale de pensionari. Cei care aveau deja toate documentele depuse primesc recalcularea automat, cu plata retroactivă de la 1 septembrie. Pentru persoanele care nu au reușit să obțină adeverințele la timp, cererile sunt procesate în ordinea cronologică a depunerii, iar diferențele sunt plătite începând cu luna următoare depunerii.

Directorul executiv adjunct, Mariana Șerbănescu, a precizat că procedura urmărește clarificarea și corectitudinea documentației, astfel încât toți pensionarii să beneficieze de sumele cuvenite în funcție de istoricul lor de muncă și contribuții.

„Sunt două categorii, sunt cei care le aveau deja depuse la dosar și acelea sunt prelucrate din oficiu și sunt cei care le-au depus după data de 1 septembrie, practic, nu au reușit să obțină adeverințele de angajator sau de la deținătorul de arhive.

Noi le prelucrăm în funcție de numărul de dosar, cronologic. Dacă erau la dosar primesc retroactiv de la 1 septembrie, cei care le-au adus ulterior, în luna iunie, primesc în luna următoare depunerii cererii”, spune Mariana Șerbănescu, potrivit Capital.ro.

Ce trebuie să facă pensionarii în cazul respingerii cererii

Specialiștii atrag atenția că, în cazul unei decizii negative din partea Casei de Pensii, beneficiarii trebuie să contacteze rapid fostul angajator. Greșelile sau lipsa unor informații în adeverințe pot fi corectate rapid, astfel încât procesul de recalculare să fie finalizat fără întârzieri suplimentare.

Casa de Pensii acceptă atât documentele întocmite conform noii legislații, cât și pe cele mai vechi, cu condiția să respecte forma și conținutul cerut de autorități. Astfel, chiar și pensionarii care întâmpină dificultăți administrative pot obține corectarea datelor și plata diferențelor în cel mai scurt timp.

