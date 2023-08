Eugen Tomac: În loc să oprească risipa banului public, vor veni cu noi poveri pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni. Asta ar însemna un blocaj și mai mare și, evident, o îndreptare spre recesiune (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, i-a acuzat pe guvernanți că „vor veni cu și pentru cetățeni”, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan, și consideră că „asta ar însemna un blocaj și mai mare și, evident, o îndreptare spre recesiune”.

România s-ar putea îndrepta spre recesiune, avertizează Eugen Tomac (PMP)

Liderul PMP i-a acuzat pe guvernanți că „nu au soluții și încearcă să paseze responsabilitatea de la unii la alții”.

„Au avut la dispoziție un an de zile să ia toate aceste măsuri, fie că ne referim la reforma pensiilor speciale, fie că ne referim la sistemul de salarizare și toate acele obiective pe care ni le-am asumat prin PNRR, or Guvernul în loc să se ocupe de ceea ce trebuie, un an de zile s-au târguit pe această rotativă. Acum, când a venit momentul scadenței și trebuie să prezinte ce au realizat, constată că țara este într-o prăpastie cum nu și-a imaginat nimeni. Evident că nu au soluții și încearcă să paseze responsabilitatea de la unii la alții”, a declarat Eugen Tomac.

„În egală măsură, PSD și PNL sunt vinovate pentru situația prin care trece România. Nu cred că avem soluții pentru a depăși acest moment, această criză. Din păcate, în loc să oprească risipa banului public, vor veni cu noi poveri pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni și asta ar însemna un blocaj și mai mare și, evident, o îndreptare spre recesiune, din păcate”, a adăugat eurodeputatul.