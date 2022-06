Eugen Tomac (PMP): Comisia Europeană încheie orice cooperare cu Rusia și Belarus (VIDEO)

Reprezentanții Uniunii Europene au decis să ofere un nou sprijin financiar pentru Republica Moldova și Ucraina. Mai exact, vor fi redirecționați peste 26 de milioane de euro, bani care trebuiau să ajungă către Federația Rusă și Belarus.

„Cred că este important mesajul politic: banii destinați pentru Rusia si Belarus nu mai pleacă spre aceste proiecte și este de la sine înțeles de ce. Pentru Republica Moldova, Uniunea Europeana va aloca peste 600 de milioane de euro. La aceasta sumă se adaugă și parte din fondurile destinate acestei cooperări. Ceea ce contează și a dorit Comisia Europeană să sublinieze este ca nu mai pune bază pe niciun fel de cooperare pe aceste două state care au contribuit la instabilitatea regiunii”, a declarat președintele PMP într-o intervenție telefonică în matinalul Știrile B1, prezentate de Luiza Cergan pentru B1 TV.

Fondurile vor fi folosite pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor de sănătate, pentru a finanța dezvoltarea sistemului educațional, dar și programele de formare profesională pentru refugiați.

Comisia Europeană a propus, vineri, transferul sumei de 26,2 milioane de euro din cadrul programelor Interreg NEXT 2021-2027 cu Rusia şi Belarus, către programele similare cu Ucraina şi Republica Moldova.

„Ucraina şi Republica Moldova sunt parteneri de încredere ai UE, iar UE se angajează ferm să coopereze pe termen lung cu acestea. Apropierea persoanelor care trăiesc de ambele părţi ale frontierelor externe ale UE şi întărirea colaborării dintre regiunile şi părţile interesate de la nivel local din UE cu parteneri ucraineni şi moldoveni reprezintă un pas concret în ceea ce priveşte promovarea păcii şi a securităţii în regiune”, a declarat comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira.

