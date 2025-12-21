Facturile la gaz vor deveni mai usturătoare din 2026. Veștile nu sunt deloc liniștitoare, deoarece în unele situații tarifele cresc chiar și cu 35%. Astfel, românii trebuie să se pregătească pentru costuri mai mari.

Cât de mult vor crește, de fapt, facturile la gaz

În prezent, plafonul pentru gazele naturale este de 31 de bani pe kWh, însă situația se schimbă curând. , odată cu expirarea schemei de plafonare, facturile vor începe să crească. Furnizorii nu au pierdut timpul și au trimis deja noile oferte către clienți. Iar surprizele nu sunt deloc plăcute. În multe cazuri, prețurile sunt mai mari chiar și cu 35%. Așadar, urmează o perioadă în care bugetele familiilor vor fi puse serios la încercare.

În curând, situația se schimbă pentru cei care locuiesc într-un apartament cu două camere. Dacă acum factura medie este de aproximativ 235 de lei, noile oferte ar putea împinge costul lunar până la 272 de lei.

Dacă privim cel mai pesimist scenariu, cel care vorbește despre o creștere de 35%, factura ar putea depăși pragul de 300 de lei. Există și furnizori care vin cu tarife apropiate de nivelul plafonat, însă chiar și atunci nota de plată ar urca la aproximativ 250 de lei, adică o scumpire de aproximativ 6,5%. Cu alte cuvinte, indiferent de ofertă, tot vom plăti mai mult. De aceea, specialiștii recomandă să analizăm cu mare atenție propunerile primite și să alegem varianta cea mai avantajoasă.

Ce spune președintele Asociației Energia Inteligentă despre noile scumpiri la gaze

Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele , trage un semnal de alarmă pentru toți consumatorii. El spune clar că oamenii nu ar trebui să accepte automat noile tarife, mai ales dacă nu sunt pregătiți pentru aceste costuri.

„De la 1 aprilie ne vor propune un anumit preț. Este important să citim aceste notificări și să nu acceptăm orice preț. În același timp spunem că chiar dacă nu le acceptăm în mod direct, și tăcerea noastră, conform reglementărilor, reprezintă o acceptare tacită și ne pomenim pe un an de zile cu preț foarte mare. Cred că ar trebui să existe o poziție foarte clară a reprezentanților statului român care să se exprime în mod concret dacă se face sau nu liberalizarea. Și din acel moment putem să intrăm într-o normalitate. Normalitatea liberalizării de la 1 aprilie ar fi să scadă prețurile sub 0,31 lei pe kwh, TVA inclus, cât avem acum prețul plafonat”, a declarant acesta, notează digi24.ro.