B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat

Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat

Iulia Petcu
07 nov. 2025, 16:53
Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat
Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Cum a ajuns inteligența artificială în centrul administrațiilor fiscale
  2. De ce este Finlanda un exemplu pentru digitalizarea Fiscului
  3. Ce pot face algoritmi fiscali cu datele publice
  4. Cum folosesc contribuabili AI pentru a-și verifica consultanții fiscali
  5. Ce rol au oamenii într-un sistem dominat de tehnologie
  6. Ce urmează în dezbaterea despre fiscalitatea digitală

Transformarea digitală pătrunde tot mai adânc în sistemele fiscale europene, aducând cu ea o nouă eră a transparenței și a controlului automatizat. Administrațiile din Uniunea Europeană folosesc deja algoritmi capabili să scaneze internetul și rețelele sociale pentru a verifica dacă veniturile declarate corespund cheltuielilor reale. Fenomenul, aflat în plină expansiune, anunță o fiscalitate tot mai automatizată și mai puțin dependentă de intervenția umană.

Cum a ajuns inteligența artificială în centrul administrațiilor fiscale

Inteligența artificială nu mai este exclusiv domeniul companiilor private. Ea a devenit parte integrantă a aparatului fiscal european. 

Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali (CCF), a explicat această schimbare cu prilejul Zilei Profesiilor Liberale din România: „Fiscalitatea nu ne plictisește niciodată și, mai nou, Inteligența Artificială schimbă nu numai profesiile liberale, ci și Fiscul”.

Potrivit lui Luca, administrațiile fiscale din mai multe state europene sunt deja în plin proces de digitalizare. Obiectivul este clar: crearea unui sistem complet automatizat, capabil să identifice în timp real riscurile și neconcordanțele fiscale.

De ce este Finlanda un exemplu pentru digitalizarea Fiscului

Finlanda reprezintă, potrivit oficialului CCF, exemplul cel mai avansat în acest domeniu. „Dacă ar fi să dau exemplul unei administrații fiscale extraordinar de eficientă, ar fi cea din Finlanda. Până cel târziu în 2030, ei vor avea un ecosistem complet automatizat. Vor ști în timp real ce se întâmplă cu fiecare tranzacție. Nu vor mai avea nevoie de raportări separate”, a explicat Luca.

Finlanda investește masiv în infrastructură digitală, eliminând birocrația și erorile umane. În noul sistem, fiecare tranzacție economică este automat înregistrată de algoritmi, fără ca cetățenii să mai depună declarații suplimentare.

Ce pot face algoritmi fiscali cu datele publice

Transformarea digitală merge însă mult mai departe. „Algoritmii administrațiilor fiscale din UE au ajuns să facă lucruri pe care acum doi ani le consideram imposibile”, a subliniat Luca.

El a explicat că unele administrații pot deja scana internetul în funcție de numele contribuabilului. „Scanează internetul, intră pe profilul de Instagram, LinkedIn sau pe site-urile de vânzări și compară ceea ce a cheltuit persoana respectivă cu veniturile declarate”, a detaliat el.

Mai mult, sistemele pot analiza conexiunile dintre personae și pot detecta eventuale legături de afaceri nedeclarate. „Scanează rețelele de socializare ca să vadă dacă mă cunosc cu o anumită persoană și dacă avem relații de afaceri, dacă am făcut tranzacții sau am transferat bani între noi, în așa fel încât să determine cercul de interese. Ba chiar prezice comportamente”, a adăugat prim-vicepreședintele CCF.

Cum folosesc contribuabili AI pentru a-și verifica consultanții fiscali

Digitalizarea nu transformă doar Fiscul, ci și relația dintre contribuabili și consultanții lor. Potrivit lui Luca, clienții încep să folosească inteligența artificială pentru a analiza activitatea profesioniștilor fiscali.

„De șase luni de zile clienții ne verifică pe noi folosind AI. Mai mult decât atât, ne spun că poate am uitat un unghi de abordare sau că este posibil să nu fi luat ceva în considerare”, a declarat acesta.

Aplicațiile inteligente pot completa astăzi declarații fiscale în mai puțin de un minut. Totuși, momentul critic apare atunci când algoritmii indică un risc fiscal ridicat. „Clientul va veni la noi în momentul în care algoritmii administrației spun că există un risc fiscal de 78% să urmeze o inspecție. Atunci va veni panicat și va avea nevoie de cineva să-l liniștească. În acel moment va trebui să-i explicăm de ce are un risc fiscal atât de mare, iar AI nu poate face acest lucru. AI nu poate aprecia”, a spus Luca.

Ce rol au oamenii într-un sistem dominat de tehnologie

Luca consideră că deși inteligența artificială devine tot mai puternică, interpretarea umană rămâne esențială. „În cazul avocaților, există softuri AI care scanează mii de pagini de jurisprudență, dar cine pledează în fața judecătorului? Cine înțelege drama din spatele paragrafelor? La notari, blockchain înregistrează proprietăți, dar cine-i împacă pe moștenitori?”, a întrebat retoric oficialul.

Prin urmare, rolul consultantului fiscal se redefinește: el devine interpretul contextului și mediatorul între algoritm și realitatea economică.

Ce urmează în dezbaterea despre fiscalitatea digitală

Tema viitorului fiscal va fi analizată pe larg în cadrul Summitului de Fiscalitate și Tehnologie, organizat de Camera Consultanților Fiscali pe 11-12 noiembrie 2025, la București. Evenimentul va reuni reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Ministerului Finanțelor, ai ANAF și ai mediului de afaceri, relatează Capital.ro.

„Toți jucătorii importanți vor fi acolo, de la Comisia Europeană la mediul de afaceri. Este momentul să discutăm deschis despre cum va arăta Fiscul viitorului și despre locul pe care îl va avea omul în această ecuație digitală”, a concis Adrian Luca.

Tags:
Citește și...
Statul român, dat în judecată pentru aurul din Apuseni. Scandal pe un zăcământ de 9 miliarde de lei
Economic
Statul român, dat în judecată pentru aurul din Apuseni. Scandal pe un zăcământ de 9 miliarde de lei
Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
Economic
Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
Guvernul profită de Black Friday. Câți bani aduce „Vinerea Neagră” pentru Ilie Bolojan
Economic
Guvernul profită de Black Friday. Câți bani aduce „Vinerea Neagră” pentru Ilie Bolojan
Orice investiție trebuie protejată. Cum te ajută ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit?
Economic
Orice investiție trebuie protejată. Cum te ajută ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit?
Câți bani a strâns Bolojan de la mamele aflate în concediu maternal. Guvernul s-a făcut de râs
Economic
Câți bani a strâns Bolojan de la mamele aflate în concediu maternal. Guvernul s-a făcut de râs
O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă
Economic
O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă
Decizia pe pilonul 2, amânată de CCR. Ce se întâmplă cu pensiile românilor
Economic
Decizia pe pilonul 2, amânată de CCR. Ce se întâmplă cu pensiile românilor
Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)
Economic
Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)
Înainte să oferi bani, gândește-te la consecințe. Cum să ajuți fără să-ți afectezi stabilitatea financiară: „Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”
Economic
Înainte să oferi bani, gândește-te la consecințe. Cum să ajuți fără să-ți afectezi stabilitatea financiară: „Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”
Facturile la energie se scumpesc din noiembrie. Cât vor plăti românii în plus
Economic
Facturile la energie se scumpesc din noiembrie. Cât vor plăti românii în plus
Ultima oră
18:39 - România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
18:34 - Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
18:03 - Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
17:47 - Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum este omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:37 - Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)
17:29 - Dezvăluirea care zguduie piața carburanților: “Aditivul nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că e bun”
17:15 - Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
16:46 - CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
16:40 - Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani
16:33 - Accident pe A2. Descoperirea cutremurătoare făcută de polițiști într-una dintre mașinile implicate