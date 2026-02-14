Agenția de rating Fitch a decis să mențină calificativul suveran al României, într-un context economic și fiscal marcat de ajustări dificile și presiuni multiple. Verdictul confirmă un echilibru fragil între vulnerabilități persistente și factori structurali care continuă să susțină încrederea investitorilor.

Ce a stat la baza reconfirmării ratingului BBB-

Fitch a păstrat ratingul de emitent pe termen lung în valută străină la nivelul „BBB-”, cu perspectivă negativă, invocând fundamente structurale peste media categoriei. PIB-ul pe cap de locuitor și indicatorii de guvernanță rămân superiori celor din state comparabile, avantaj consolidat de apartenența la Uniunea Europeană și de accesul constant la fluxuri de capital europene.

Aceste elemente susțin convergența veniturilor și facilitează finanțarea externă, într-un moment în care presiunile bugetare rămân ridicate. Potrivit Ministerului Finanțelor, agenția a luat în calcul și capacitatea instituțională de a implementa măsuri fiscale într-un cadru european predictibil.

Un element central al evaluării îl reprezintă traiectoria descendentă a deficitului bugetar, obținută prin măsuri considerate rapide și ferme. Aplicarea majorării TVA din august 2025 și planul de înghețare a cheltuielilor publice în 2026 sunt estimate să reducă deficitul ESA cu aproape două puncte procentuale.

„Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală”, afirmă Alexandru Nazare, potrivit News.ro. Fitch consideră că menținerea acestui ritm ar putea contribui la stabilizarea datoriei publice pe termen mediu.

Ce spun datele despre datorie, creștere și inflație

Datoria publică a ajuns la aproximativ 59% din PIB la finalul lui 2025 și este proiectată să urce spre 63% până în 2027, în absența unor ajustări suplimentare. În paralel, este așteptată să rămână sub potențialul de 2% până în 2027, afectată de consolidarea fiscală și de cererea externă slabă.

Inflația continuă să reprezinte un punct sensibil, amplificată temporar de și de eliminarea plafonului la energia electrică. Depășirea constantă a țintei BNR a cântărit negativ în evaluarea agenției.

Ce rol are accesul la fondurile europene și reacția piețelor

Fitch notează o îmbunătățire a condițiilor de finanțare, reflectată prin scăderea costurilor de împrumut și un apetit solid al investitorilor pentru titlurile suverane. Granturile din Planul Național de Redresare și Reziliență oferă o plasă de siguranță importantă, reducând dependența de piețele externe volatile.

„Reconfirmarea calificativului de investiţii de către Fitch Ratings, în ciuda provocărilor, arată că partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României”, a subliniat Alexandru Nazare.