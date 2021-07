Florin Cîțu: În august ar putea avea loc o rectificare bugetară

O rectificarea bugetară ar putea avea loc în luna august, a anunțat vineri, premierul Florin Cîțu, care preia interimatul la Ministerul de Finanţe.

„Cred că în luna august ar putea avea loc rectificarea bugetară”, a afirmat Cîţu la finalul Galei TNL.

Întrebat dacă el va conduce ministerul la acel moment, Cîţu a replicat că acest lucru depinde dacă rectificarea va fi realizată în termenul celor 45 de zile, timp în care va deţine interimatul.

„Vom avea discuţii. Aici, eu am propus ministrul Finanţelor şi am văzut şi discuţiile în ultima perioadă, eu am promis că fac o evaluare la şase luni de zile şi era normal să încep cu acel minister unde eu am făcut propunerea şi am susţinut-o. (…) Şi cred că nu există cineva care poate să îmi pună sub semnul întrebării capacitatea de a face o evaluare la Ministerul Finanţelor Publice”, a spus acesta.