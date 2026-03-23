Dumitru Chisăliţă avertizează că plafonarea marjelor comerciale pe ar putea elimina concurența data de micii jucători. Măsura este propusă de guvern pentru a rezolva scumpirile de la pompă.

Avertismentul lui Dumitru Chisăliță

Plafonarea marjelor este intervenţia „inteligentă” care loveşte selectiv în distribuitorii de pe piața carburanților. O astfel de măsură, preferată de guvernul Bolojan poate deveni un mecanism de selecție deoarece întăreşte jucătorii mari şi elimină concurenţa mică. Este concluzia unei analize elaborate de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

„O a treia soluţie, prezentată drept mai echilibrată, plafonarea marjelor comerciale. Nu mai controlezi direct preţul final şi nici nu renunţi la venituri fiscale. În schimb, limitezi cât pot câştiga companiile pe lanţul de distribuţie. La nivel de discurs, este măsura perfectă, statul nu «intervine brutal», ci doar «corectează excesele». În realitate, însă, nu corectează piaţa – ci o rearanjează în favoarea celor mai puternici”, a comentat expertul în energie.

Potrivit spuselor sale, argumentul în favoarea unei astfel de măsuri este aparența de echitate pe care o dă și de control al profiturilor excesive. Măsura propusă de guvern limitează creşterile speculative pe lanţul de distribuţie. Totodată, păstrează funcţionarea pieţei, spre deosebire de plafonarea preţurilor, şi nu afectează direct veniturile bugetare, așa cum s-ar putea întâmpla la reducerea accizelor.

„În plus, este uşor de vândut politic: nu loveşti în piaţă, loveşti în «lăcomie»”, a punctat Chisăliţă.

Argumentul împotriva măsurii

Dumitru Chisăliță a subliniat că argumentul împotriva măsurii guvernamentale este că dă iluzia că marjele pot fi „îngheţate” fără consecinţe. Companiile mari, integrate şi cu putere de piaţă, au multiple modalităţi de a compensa aceste . Ele mută costurile pe alte produse, optimizează contabil marjele între subsidiare, negociază mai agresiv cu furnizorii mici, reduc costuri în zone mai puţin vizibile (calitate, servicii, investiţii).

„Problema este că marja nu este un simplu adaos arbitrar. Ea acoperă costuri logistice, riscuri, variaţii de aprovizionare, investiţii. Când plafonezi marjele, nu elimini aceste realităţi – le comprimi artificial. Iar reacţia pieţei nu întârzie”, a subliniat preşedintele AEI.

În schimb, a arătat Chisăliță, companiile mici nu au aceste opţiuni. Ele au costuri fixe mai ridicate, nu au putere de negociere şi nu pot redistribui pierderile în alte segmente.

„Rezultatul? Plafonarea marjelor devine un mecanism de selecţie: întăreşte jucătorii mari şi elimină concurenţa mică. Imaginaţi-vă două companii: una mare, integrată, cu rafinare, distribuţie şi retail; una mică, independentă, care cumpără şi revinde. Când marja este plafonată, compania mare îşi mută profitul în alte verigi ale lanţului, compania mică rămâne blocată exact în segmentul unde marja este limitată. Una se adaptează. Cealaltă dispare”, a explicat Chisăliţă.

Dumitru Chisăliță vorbește despre eliminarea concurenței

În opinia preşedintelui Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI) consecinţa pe termen lung este mai puţină concurenţă şi . Dumitru Chisăliță spune că măsura nu va proteja consumatorul ci, dimpotrivă, va elimina jucători din piață și va duce la reducerea competitivității. Iar de aici vor apărea prețuri mai mari pe viitor.

„Paradoxul este că o măsură introdusă pentru «a proteja consumatorul» poate duce exact la opusul: mai puţini jucători pe piaţă; concentrare mai mare; putere de negociere crescută pentru cei rămaşi. Iar când intervenţia dispare, piaţa este mai puţin competitivă decât înainte. Şi atunci preţurile cresc – dar fără să mai poţi da vina pe «criză»”, a punctat Chisăliţă.

Conform datelor prezentate de preşedintele AEI, marja comercială în momentul de faţă la motorină este de circa 9%. Ponderea costului aditivării motorinei este de 2-3%, iar reducerea la jumătate a acestora ar însemna o diminuare a preţului de 5%.

„Adică vom avea astăzi un preţ mediu la motorina standard de 9,41 lei/l cu TVA inclus nu de 9,91 lei/l. La sfârşitul săptămânii viitoare vom avea în schimb la motorină preţul de astăzi”, a mai explicat preşedintele AEI.

Guvernul declară situație de criză

Analiza lui Dumitru Chisăliță vine după ce a anunțat că va adopta o ordonanţă de urgenţă prin care să fie declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere. Prin această măsură se dorește protejarea economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize.

„În urma discuţiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanţă de urgenţă prin care să fie declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi să fie stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize.

Pe durata situaţiei de criză vor fi instituite măsuri de protecţie aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanţele care au determinat instituirea situaţiei de criză. Adaosul comercial pentru benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora va fi limitat pe întregul lanţ de activitate economică”, se arată într-un comunicat al Executivului.